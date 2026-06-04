مجزرة في صور وغارات متواصلة... هذه آخر المستجدات الميدانية (فيديو)

شنّ الجيش 3 غارات على موقع قرب مقابل مستشفى في صور، ما أدّى إلى وقوع مجزرة، فيما تشير المعلومات الأولية إلى سقوط 11 جريحًا.

كما شنّت الطائرات الحربية غارات على بلدات حاروف، برج قلاويه، كفرتبنيت، تول، كفرا، تولين، شوكين، برعشيت، صفد البطيخ وخربة سلم.

واستهدفت المسيّرات الإسرائيلية مرج وكوثرية الرز.

كذلك، طال القصف المدفعي الإسرائيلي بلدات ديرعامص، بريقع، القصيبة، كفررمان، والريحان، إضافة إلى محيط .







Advertisement

التي استهدفت موقعًا قرب بنك عودة مقابل مستشفى جبل عامل في صور pic.twitter.com/cYjzokG5fF