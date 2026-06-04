مجزرة في صور وغارات متواصلة... هذه آخر المستجدات الميدانية (فيديو)

شنّ الجيش الإسرائيلي 3 غارات على موقع قرب بنك عودة مقابل مستشفى جبل عامل في صور، ما أدّى إلى وقوع مجزرة، فيما تشير المعلومات الأولية إلى سقوط 11 جريحًا.
كما شنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على بلدات حاروف، برج قلاويه، كفرتبنيت، تول، كفرا، تولين، شوكين، برعشيت، صفد البطيخ وخربة سلم.
واستهدفت المسيّرات الإسرائيلية مرج الصفا وكوثرية الرز.
كذلك، طال القصف المدفعي الإسرائيلي بلدات ديرعامص، بريقع، القصيبة، كفررمان، النبطية والريحان، إضافة إلى محيط مستشفى تبنين.
الغارات التي استهدفت موقعًا قرب بنك عودة مقابل مستشفى جبل عامل في صور pic.twitter.com/cYjzokG5fF
— lebanon 24 (@Lebanon24) June 4, 2026