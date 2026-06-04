نقابة أصحاب المطاعم لوزيرة التربية: الإصرار على إجراء الامتحانات الرسمية انفصال عن الواقع

استهجنت نقابة "أصحاب المطاعم والمنتزهات في وجبل " في بيان اصدره مجلسها التنفيذي "إصرار وزيرة التربية ريما كرامي على إجراء الامتحانات الرسمية في الظروف الراهنة"، معتبرة أن "هذا التعنّت يعكس انفصالاً عن الواقع الذي يعيشه اللبنانيون في ظل استمرار الاعتداءات واستهداف المدنيين والطلاب".

وتساءل البيان عن "كيفية المضي في الاستحقاقات التربوية وكأن شيئاً لم يكن، فيما لا تزال دماء الطالبين الشهيدين الشقيقين تيودوثيا وطوني كرم ووالدهما جيمس كرم شاهدة على جرائم ، بعدما استُهدفوا في منطقة الخردلي أثناء عودتهم إلى بلدتهم القليعة عقب تقديمهما الامتحانات في ".

ورأى المجلس التنفيذي أن "الإصرار على إجراء الامتحانات في ظل المخاطر الأمنية والاعتداءات المتواصلة يتجاهل معاناة آلاف الطلاب وعائلاتهم، ولا يأخذ في الاعتبار الظروف النفسية والإنسانية التي يعيشونها نتيجة التهديد الدائم والاستهداف المتكرر للمناطق ".

ودعت النقابة "رئيس وأعضاء لجنة التربية النيابية وروابط التعليم والنقابات التربوية إلى اتخاذ موقف مسؤول وجريء يراعي سلامة الطلاب، والعمل على تأجيل الامتحانات الرسمية ووضع برامج وآليات مناسبة تتيح للطلاب الذين تعرضوا لمخاطر العدوان والتهجير متابعة تحصيلهم العلمي والتحضير للامتحانات في ظروف أكثر أماناً واستقراراً".

كما تقدمت النقابة بأحرّ التعازي من "عائلة كرم، ومن عائلات الطلاب الذين ارتقوا جراء الاعتداءات الإسرائيلية"، مؤكدة أن "تضحياتهم ستبقى حاضرة في وجدان اللبنانيين، وأن حماية الطلاب وحقهم في التعليم الآمن يجب أن تكون أولوية وطنية لا تخضع لأي اعتبارات أخرى".