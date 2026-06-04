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لبنان

تكليف مكيّه مهمات هيئة زراعة القنب الهندي

Lebanon 24
04-06-2026 | 10:00
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تكليف مكيّه مهمات هيئة زراعة القنب الهندي
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كلّفت الحكومة في جلستها اليوم، الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه القيام بمهمات المدير العام للهيئة الناظمة لزراعة نبتة القنب الهندي، وتسيير الاعمال إلى حين تعيين مدير عام اصيل، إضافة إلى اقرار بنود عادية في جدول الأعمال.
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