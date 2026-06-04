تكليف مكيّه مهمات هيئة زراعة القنب الهندي

كلّفت الحكومة في جلستها اليوم، الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه القيام بمهمات للهيئة الناظمة لزراعة نبتة القنب ، وتسيير الاعمال إلى حين تعيين مدير عام اصيل، إضافة إلى اقرار بنود عادية في جدول الأعمال.

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