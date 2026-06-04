الجيش يوقف مطلوبًا خطيرًا.. وهذا ما ضُبط بحوزته

صدر عن البيان الآتي: "أوقفت في جرد بلدة - المواطن (ع.ي.) لارتكابه عدة جرائم: إطلاق نار على دورية للجيش، تأليف عصابة سرقة بقوة السلاح، الاتجار بالمخدرات، أعمال الخطف. وضبطت في حوزته سلاحًا حربيًّا وذخائر، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية. سُلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف المختص".

Advertisement