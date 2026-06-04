مسؤول إسرائيلي: الفرصة سانحة أمام لبنان لتفكيك "حزب الله"

نقلت هيئة البث عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "هناك فرصة سانحة أمام لتفكيك " ".

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وقال المسؤول إن " قادرة على منع "حزب الله" من تدمير البلاد".

وأضاف: " "ستتفهم موقفنا" إذا لم ينفذ الاتفاق مع لبنان".