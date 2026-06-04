في موقف لليونيفيل.. استهداف سيارة وسقوط شهداء

أفادت مندوبة " " أن غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في موقف للسيارات تابع لليونيفيل في بلدة برج قلاوية.

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وأشارت إلى استشهاد 3 أشخاص بالإضافة إلى إصابة شخص بجروح.