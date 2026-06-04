إشكال داخل فان بسبب 100 ألف ليرة

أفادت مندوبة " " أن إشكالاً وقع داخل فان على أوتوستراد بلدة ببنين بين السائق وأحد الركاب بسبب خلاف حول مبلغ 100 ألف ليرة.

Advertisement

وبحسب المعلومات تتطور الإشكال إلى تضارب بالأيدي بعد تدخل شبان.