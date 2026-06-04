الراعي في قداس خميس الجسد: لبنان لا يُبنى بالأنانيات بل بثقافة البذل والوحدة سياسة

ترأّس البطريرك الماروني القداس الإلهي لمناسبة خميس الجسد في معهد الرسل – جونية، بمشاركة عدد من المطارنة والكهنة والرهبان والراهبات وحشد كبير من المؤمنين والفعاليات الروحية والاجتماعية والسياسية.

وكان الراعي انطلق من الصرح البطريركي في بكركي بعد زياح المقدّس الذي أُقيم في الصرح ضمن رياضة الأساقفة، يرافقه المطران حنا علوان النائب البطريركي العام، والمطران يوحنا رفيق الورشا، والمطران شيحان مطران مصر، والمطران بولس ، والخوري كاميليو مخايل أمين السر الخاص، إلى جانب الوفد الإعلامي والأمني.

واستُهلّ الاحتفال بكلمة ترحيبية ألقاها الرئيس العام لجمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة الأب الياس سليمان رحّب فيها بالبطريرك الراعي وبالمطارنة والكهنة والمؤمنين المشاركين، معربًا عن شكره ل"غبطته على تلبيته الدعوة وترؤسه هذا الاحتفال السنوي الذي بات محطة روحية جامعة لأبناء جونية وكسروان حول سرّ القربان المقدّس"، مؤكدًا أن "هذا العيد يجدد الإيمان بحضور المسيح الحي في كنيسته وفي حياة المؤمنين.القربان سرّ حضور المسيح الدائم في الكنيسة".

بعد تلاوة الإنجيل المقدّس، ألقى البطريرك الراعي عظة تناول فيها المعنى العميق لعيد خميس الجسد، مؤكداً أن "الكنيسة تحتفل في هذا اليوم بسرّ حضور المسيح الدائم في وسط شعبه من خلال الإفخارستيا". وأوضح أن "الرب يسوع لم يترك كنيسته يتيمة، بل أعطاها ذاته في سرّ القربان المقدّس، فصار غذاءً للحياة الروحية ومصدر قوة ووحدة وقداسة ورسالة"، وقال: "إن الإفخارستيا ليست مجرد ذكرى تاريخية للعشاء الأخير، بل حضور حي ومتجدد للمسيح الذي يرافق شعبه في كل زمان ومكان.كما توقف غبطته عند المأساة الأليمة التي طالت عائلة كرم في القليعة، رافعًا الصلاة لراحة نفوس الضحايا، ومعربًا عن تضامنه مع عائلاتهم وكل المتألمين"، مؤكدًا أن "المسيح الحاضر في سرّ القربان يبقى مصدر تعزية ورجاء في مواجهة الألم والموت".

وانطلاقاً من سرّ القربان الذي يقوم على العطاء الكامل وبذل الذات، وجّه الراعي "رسالة وطنية واضحة"، شدّد فيها على أن " لا يمكن أن ينهض بمنطق المصالح الخاصة أو الحسابات الضيقة، بل بثقافة البذل والتضحية والعمل من أجل الخير العام"، وقال: "إن المسيح الذي كسر ذاته خبزاً من أجل الآخرين يقدّم النموذج الذي يحتاجه لبنان اليوم، في زمن تتكاثر فيه الأزمات والانقسامات وتتعاظم فيه التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

وأكد أن "الوطن لا يُبنى بالأنانيات، بل بروح المشاركة والتضامن، ولا يُحفظ بالمواجهات والصراعات، بل باللقاء والحوار والالتفاف حول المصلحة الوطنية الجامعة، مشددًا على أن سرّ القربان يعلّم الإنسان الخروج من ذاته لخدمة أخيه والبحث عن خير الجماعة قبل المصلحة الشخصية".

ورأى البطريرك الراعي أن "ما يعيشه لبنان والمنطقة من حروب واضطرابات ومخاوف على يفرض العودة إلى القيم الإنسانية والروحية التي تحفظ المجتمعات وتصون استقرارها".

وأشار إلى أن "المسيحي مدعو إلى أن يكون صانع رجاء لا ناشر يأس، لأن المسيح الحاضر في القربان يبقى مصدر قوة وثبات وسط الأزمات، ويمنح المؤمنين القدرة على مواجهة الصعوبات بروح الثقة والإيمان".

وأضاف: "إن سرّ الإفخارستيا يعلّم المؤمنين معنى الوحدة الحقيقية، لأن الجميع يجتمعون حول مائدة واحدة ويشتركون في الخبز الواحد، ما يجعل من هذا السر مدرسةً للعيش المشترك والتضامن الوطني".

وتوقف عند الواقع الوطني الراهن، داعيًا إلى "الصلاة من أجل لبنان ومن أجل السلام في المنطقة، في ظل ما تشهده من حروب واعتداءات ومعاناة إنسانية". وأكد أن" الكنيسة ترفع في هذه المناسبة صلاتها لكي يعود الاستقرار إلى لبنان والشرق، ويتمكن الإنسان من العيش بكرامة وأمان في أرضه، بعيداً عن العنف والخوف والتهجير وعدم اليقين".

كما شدّد على أن "الرجاء المسيحي لا يقوم على الظروف السياسية أو الاقتصادية المتقلبة، بل على حضور الله في حياة شعبه، وهو الحضور الذي يتجلى بصورة خاصة في سرّ القربان المقدّس، الذي يبقى علامة رجاء لشعب يتطلع إلى مستقبل أكثر سلامًا واستقرارًا".

وختم: "إن لبنان مدعو اليوم إلى استعادة رسالته القائمة على العيش المشترك والكرامة الإنسانية والانفتاح، وأن الخروج من الأزمات المتلاحقة لا يكون إلا بتغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الفئوية والشخصية، والعمل بروح المسؤولية والتضامن من أجل خير جميع اللبنانيين".

وفي ختام القداس ألقت رئيسة مدرسة ساحل علما لراهبات العائلة المقدسة المارونيات الأخت داليدا الحويك ، كلمة شكرت فيها البطريرك الراعي على تلبيته الدعوة وترؤسه القداس الإلهي، مؤكدة أن "حضوره الأبوي بين أبناء المنطقة يشكّل علامة رجاء وتشجيع على التمسك بالإيمان وقيم المحبة والعطاء".