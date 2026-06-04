الأردن يدين الاعتداء على "اليونيفيل": لضرورة حفظ أمن القوات الأممية

دانت وشؤون المغتربين الاردنية "الاعتداء الذي استهدف موقعًا تابعًا لقوة المؤقتة في (اليونيفيل) جنوبي لبنان، ما أسفر عن مقتل جندي صربي، وإصابة جنديين من والسلفادور".

‏وأعرب الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير المجالي عن "أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب الصديقة بوفاة الجندي، وتمنياته الشفاء العاجل للمصابين".

‏وأكّد المجالي "ضرورة ضمان أمن القوات الأممية والحفاظ على سلامة عناصرها، ورفض أيّ استهداف لقوات (اليونيفيل) التي تقوم بدور مهم في حفظ أمن واستقرار لبنان وفقًا لتكليفها الأممي"