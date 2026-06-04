تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الأردن يدين الاعتداء على "اليونيفيل": لضرورة حفظ أمن القوات الأممية

Lebanon 24
04-06-2026 | 14:39
A-
A+
الأردن يدين الاعتداء على اليونيفيل: لضرورة حفظ أمن القوات الأممية
الأردن يدين الاعتداء على اليونيفيل: لضرورة حفظ أمن القوات الأممية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية "الاعتداء الذي استهدف موقعًا تابعًا لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) جنوبي لبنان، ما أسفر عن مقتل جندي صربي، وإصابة جنديين من إسبانيا والسلفادور".

‏وأعرب الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي عن "أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية صربيا الصديقة بوفاة الجندي، وتمنياته الشفاء العاجل للمصابين".

‏وأكّد المجالي "ضرورة ضمان أمن القوات الأممية والحفاظ على سلامة عناصرها، ورفض المملكة أيّ استهداف لقوات (اليونيفيل) التي تقوم بدور مهم في حفظ أمن واستقرار لبنان وفقًا لتكليفها الأممي"

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأردن أدان الإعتداء على "اليوينفيل" في جنوب لبنان
lebanon 24
Lebanon24
05/06/2026 03:35:25 Lebanon 24 Lebanon 24
ألمانيا تدين استهداف "اليونيفيل" وتدعو "حزب الله" لوقف هجماته على إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
05/06/2026 03:35:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون يدين استشهاد عنصر من اليونيفيل ويشيد بتضحيات القوات الدولية
lebanon 24
Lebanon24
05/06/2026 03:35:25 Lebanon 24 Lebanon 24
غوتيريش يدين استهداف "اليونيفيل" في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
05/06/2026 03:35:25 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان

قوة الأمم المتحدة المؤقتة

قوة الأمم المتحدة

وزارة الخارجية

شؤون المغتربين

الأمم المتحدة

المملكة

إسبانيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:27 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:30 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:19 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:45 | 2026-06-04
Lebanon24
16:28 | 2026-06-04
Lebanon24
16:18 | 2026-06-04
Lebanon24
16:15 | 2026-06-04
Lebanon24
16:06 | 2026-06-04
Lebanon24
16:01 | 2026-06-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24