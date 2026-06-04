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لبنان
كيف احتفلت زحلة بانطلاق المئوية الثالثة لـ "خميس الجسد"؟
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
04-06-2026
|
15:00
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احتفلت
مدينة زحلة
بانطلاق المئوية الثالثة لعيد "خميس الجسد الإلهي"، محييةً ذكرى الأعجوبة التاريخية التي طبعت المدينة منذ عام 1825.
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ويكتسب هذا العيد، الذي يحتفل به أهالي
زحلة
في الخميس الثاني بعد عيد العنصرة، أبعاداً روحية وتاريخية استثنائية، إذ يمثل أمانة تاريخية تتوارثها الأجيال بحرص شديد للحفاظ على هذا الإرث المتجذر.
وفي هذا السياق، استعاد المسؤول الإعلامي في أبرشية
الفرزل
وزحلة والبقاع للروم
الملكيين الكاثوليك
، خليل
عاصي
، في حديث عبر "لبنان٢٤" الخلفية التاريخية للمناسبة، موضحاً أنه في عام 1825، إبان تفشي وباء الطاعون في
لبنان
، قام مطران الروم الملكيين
الكاثوليك
آنذاك، المطران أغناطيوس عجوري، بتطواف بالقربان المقدس في أرجاء زحلة، فحدثت أعجوبة الشفاء ونجت المدينة. وأشار عاصي إلى أن هذا الحدث أسّس لشعور يومي مستمر بحضور الأعجوبة لدى أبناء زحلة، سواء المقيمين منهم أو المنتشرين في دول الاغتراب.
وأضاف : لقد تجسّد المشهد الروحي لانطلاقة المئوية الثالثة بوحدة كنسية وشعبية جامعة، حيث التقت كنائس المدينة وتوحّد الأساقفة والكهنة خلف "
القربان
المقدس" في مسيرة "سقفها السماء"، بمشاركة تخطت ٤ آلاف من شخصيات دينية وسياسية واجتماعية وثقافية وجمعيات كشفية، وجميعهم التمسوا السلام الروحي انطلاقاً من الشعار المعتمد لهذا العام "سلامي أعطيكم".
وأوضح عاصي، أنه ومن أمام سرايا زحلة، اُطلقت رسائل وطنية داعمة لمؤسسات الدولة ومسارها في سبيل استعادة الاستقرار.
كما تخللت المناسبة إضاءة على مسيرة المكرّم الأب بشارة أبو مراد، والتشديد على قوله في اكثر من مناسبة:"إن الصوم والصلاة هما الجناحان اللذان يصلان إلى السماء"، مؤكداً على البصمة الخاصة والفريدة التي تطبع احتفالات زحلة مقارنة بباقي المناطق.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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