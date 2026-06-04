تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

كيف احتفلت زحلة بانطلاق المئوية الثالثة لـ "خميس الجسد"؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
04-06-2026 | 15:00
A-
A+
كيف احتفلت زحلة بانطلاق المئوية الثالثة لـ خميس الجسد؟
كيف احتفلت زحلة بانطلاق المئوية الثالثة لـ خميس الجسد؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
احتفلت مدينة زحلة بانطلاق المئوية الثالثة لعيد "خميس الجسد الإلهي"، محييةً ذكرى الأعجوبة التاريخية التي طبعت  المدينة منذ  عام 1825.
Advertisement
ويكتسب هذا العيد، الذي يحتفل به أهالي زحلة في الخميس الثاني بعد عيد العنصرة، أبعاداً روحية وتاريخية استثنائية، إذ يمثل أمانة تاريخية تتوارثها الأجيال بحرص شديد للحفاظ على هذا الإرث المتجذر.

وفي هذا السياق، استعاد المسؤول الإعلامي في أبرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك، خليل عاصي، في حديث عبر "لبنان٢٤" الخلفية التاريخية للمناسبة، موضحاً أنه في عام 1825، إبان تفشي وباء الطاعون في لبنان، قام مطران الروم الملكيين الكاثوليك آنذاك، المطران أغناطيوس عجوري، بتطواف بالقربان المقدس في أرجاء زحلة، فحدثت أعجوبة الشفاء ونجت المدينة. وأشار عاصي إلى أن هذا الحدث أسّس لشعور يومي مستمر بحضور الأعجوبة لدى أبناء زحلة، سواء المقيمين منهم أو المنتشرين في دول الاغتراب.
 

وأضاف : لقد تجسّد المشهد الروحي لانطلاقة المئوية الثالثة بوحدة كنسية وشعبية جامعة، حيث التقت كنائس المدينة وتوحّد الأساقفة والكهنة خلف "القربان المقدس" في مسيرة "سقفها السماء"، بمشاركة تخطت ٤ آلاف من شخصيات دينية وسياسية واجتماعية وثقافية وجمعيات كشفية، وجميعهم  التمسوا السلام الروحي انطلاقاً من الشعار المعتمد لهذا العام "سلامي أعطيكم".
وأوضح عاصي، أنه ومن أمام سرايا زحلة، اُطلقت رسائل وطنية داعمة لمؤسسات الدولة ومسارها في سبيل استعادة الاستقرار.
كما تخللت المناسبة إضاءة على مسيرة المكرّم الأب بشارة أبو مراد، والتشديد على قوله في اكثر من مناسبة:"إن الصوم والصلاة هما الجناحان اللذان يصلان إلى السماء"، مؤكداً على البصمة الخاصة والفريدة التي تطبع احتفالات زحلة مقارنة بباقي المناطق.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
أمسية صلاة في مقام سيدة زحلة والبقاع في ثاني أيام ثلاثية خميس الجسد
lebanon 24
Lebanon24
05/06/2026 03:35:32 Lebanon 24 Lebanon 24
شبيبة أبرشيات زحلة رفعوا الصلوات في بداية ثلاثية خميس الجسد إبراهيم
lebanon 24
Lebanon24
05/06/2026 03:35:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي في قداس خميس الجسد: لبنان لا يُبنى بالأنانيات بل بثقافة البذل والوحدة سياسة
lebanon 24
Lebanon24
05/06/2026 03:35:32 Lebanon 24 Lebanon 24
زحلة تمثل لبنان في المكتب التنفيذي لـ"UCLG"
lebanon 24
Lebanon24
05/06/2026 03:35:32 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

أفراح ومناسبات

الملكيين الكاثوليك

مؤسسات الدولة

مدينة زحلة

الكاثوليك

✨ الخلف

القربان

البقاع

الفرزل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:27 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:30 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:19 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:45 | 2026-06-04
Lebanon24
16:28 | 2026-06-04
Lebanon24
16:18 | 2026-06-04
Lebanon24
16:15 | 2026-06-04
Lebanon24
16:06 | 2026-06-04
Lebanon24
16:01 | 2026-06-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24