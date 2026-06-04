عن مهاجمة بيروت.. تصريح جديد لوزير إسرائيلي!

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وقال: "الواقع الذي فرضناه في قد يقود مستقبلاً إلى اتفاق سلام معه".وأكد أن قواته ستبقى في المنطقة الأمنية في لبنان، وتشمل حتى الخط الأصفر، مع منع عودة السكان إليها.