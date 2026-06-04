تصعيد في الغندورية…كمين يُفشل محاولة تقدم إسرائيلية

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كشفت معلومات" ٢٤"ان قوات العدو حاولت التقدم باتجاه بلدة الغندورية في إلا أنها وقعت في كمين نفذه عناصر " "، ما أدى إلى إفشال محاولة التوغل.وعقب العملية، أطلق العدو قذائف فوسفورية ودخانية بكثافة، بالتزامن مع غارات حربية استهدفت البلدات المجاورة، في محاولة لتأمين سحب ونقل الإصابات من المنطقة.