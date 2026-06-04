8 شهداء و15 جريحا في الغارات على سحمر والمساكن وعرب الجل

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو على بلدة في أدت إلى 5 وجريحة، وأدت الغارة على المساكن إلى 3 شهداء و7 جرحى من بينهم ثلاثة أطفال وسيدتان، وفي عرب الجل أدت غارة العدو ليل الاربعاء الخميس إلى 7 جرحى من بينهم طفلان واربع سيدات.

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