لقاءات لتيمور جنبلاط وبحث في ملفات حياتية عدة

إستقبل رئيس " "، النائب تيمور ، في مكتبه في كليمنصو، مدعي عام التمييز القاضي رامي أحمد الحاج، في حضور عضوي اللقاء النائبين بلال عبدالله ووائل أبو فاعور، ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب، ووكيل داخلية "التقدمي" في إقليم الخروب ميلار

كما وعقد جنبلاط سلسلة لقاءات تناولت عدداً من الملفات، بينها لقاء مع لمؤسسة مياه وجبل ربيع ، جرى خلاله البحث في عمل المؤسسة ومشاريعها الحيوية، ومسألة تحديث شبكات المياه في عدد من المناطق ، في حضور أبو فاعور، وحسام حرب ورئيس دائرة عاليه في المؤسسة يونس الجرماني.

واستقبل جنبلاط أيضاً رئيس نادي الصفاء الشيخ عطالله، والأمين العام للاتحاد اللبناني لكرة القدم جهاد الشحف، في حضور مفوّض الإعداد والتوجيه والرواد التقدميين عصام الصايغ، وحسام حرب.