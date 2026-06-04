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لبنان

لقاءات لتيمور جنبلاط وبحث في ملفات حياتية عدة

Lebanon 24
04-06-2026 | 15:53
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لقاءات لتيمور جنبلاط وبحث في ملفات حياتية عدة
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 إستقبل رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي"، النائب تيمور جنبلاط، في مكتبه في كليمنصو، مدعي عام التمييز القاضي رامي أحمد الحاج، في حضور عضوي اللقاء الديمقراطي النائبين بلال عبدالله ووائل أبو فاعور، ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب، ووكيل داخلية "التقدمي" في إقليم الخروب ميلار السيد.

كما وعقد جنبلاط سلسلة لقاءات تناولت عدداً من الملفات، بينها لقاء مع المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ربيع خليفة، جرى خلاله البحث في عمل المؤسسة ومشاريعها الحيوية، ومسألة تحديث شبكات المياه في عدد من المناطق اللبنانية، في حضور أبو فاعور، وحسام حرب ورئيس دائرة عاليه في المؤسسة يونس الجرماني.

واستقبل جنبلاط أيضاً رئيس نادي الصفاء لكرة القدم الشيخ رياض عطالله، والأمين العام للاتحاد اللبناني لكرة القدم جهاد الشحف، في حضور مفوّض الإعداد والتوجيه والرواد التقدميين عصام الصايغ، وحسام حرب. 

 

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