بيان من حزب اللهبشأن حادثة اليونيفيل

نفى " "، في بيان، اتهامه باستهداف مقر قوات اليونيفيل في بلدة دبين والتسبب بمقتل أحد جنودها.

ورأى البيان أن هذا "الاتهام يصدر عن العدو نفسه الذي لم يخفِ يومًا انزعاجه من وجود القوات الدولية في وسعيه الدائم إلى الحد من دورها، لأنها تشكّل شاهدًا حيًا على جرائمه واعتداءاته وخروقاته المتواصلة لسيادة ".

وأكد الحزب "حرصه الدائم على دور قوات اليونيفيل في جنوب لبنان ضمن المهام الموكلة إليها بموجب ، وتقدم بأحر التعازي إلى وإلى عائلة الجندي، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين".