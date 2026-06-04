فقدان الاتصال بشخصين مسنّين توجها إلى الصوانة... والعائلة تناشد المساعدة (صور)

Advertisement

وبحسب المعلومات، غادر الشخصان منذ ساعات الصباح الباكر، وانقطع التواصل معهما قرابة الساعة السادسة صباحًا، من دون التمكن من الحصول على أي معلومات أو عنهما حتى الآن.لذلك، تناشد العائلة كل من يملك أي معلومة أو شاهدهما أو رصد السيارة في المنطقة، التواصل على الرقمين التاليين: 81091456+49 1521 0195632