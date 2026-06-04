تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

سقوط معادلة الضاحية والمستوطنات وألغام تنفيذ وقف النار لا تغني عن استمرار المفاوضات

Lebanon 24
04-06-2026 | 22:44
A-
A+
سقوط معادلة الضاحية والمستوطنات وألغام تنفيذ وقف النار لا تغني عن استمرار المفاوضات
سقوط معادلة الضاحية والمستوطنات وألغام تنفيذ وقف النار لا تغني عن استمرار المفاوضات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

كتب عباس صباغ في" النهار": ما أعلنه الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم لم يكن مفاجئاً لمتابعي مسار الأحداث في لبنان منذ 2 آذار الفائت.

هذا الموقف كان غير مفاجئ لبيئته التي أبدت حماسة لرفض الاتفاق ولاسيما أنه لم يتضمن انسحاباً إسرائيلياً ولا عودة للنازحين إلى بلداتهم التي دمرها الاحتلال بوتيرة غير مسبوقة في تاريخ الصراع مع لبنان.

مصادر الحزب وصفت الاتفاق بـ «إعلان النيات الأميركية الإسرائيلية»، وكان لبنان شاهداً وصامتاً على صياغة اتفاق لا يتضمن أي مطلب من مطالب لبنان التي يتمسك بها رؤساء الجمهورية والمجلس والحكومة، وتبدأ من وقف الاعتداءات، والانسحاب من الأراضي اللبنانية وصولاً إلى إطلاق عملية إعادة الإعمار، مروراً بتحرير الأسرى اللبنانيين من المعتقلات الإسرائيلية».

وفي مقاربة الحزب أن البند المتضمن «المربعات التجريبية» ليس سوى تعويض لتل أبيب عن فشل جيشها في التقدم إلى تلك المربعات. وتسأل المصادر: «كيف يمكن للبنان إن يقبل أولاً بانسحاب أهل الأرض من أرضهم وبقاء الاحتلال مكانهم؟ وكيف يمكن تفسير اختيار المربعات التجريبية في المناطق التي لم يستطع جيش الاحتلال الوصول إليها وخصوصاً في النبطية؟»

أما عملياً، فإن الحزب سيواصل تنفيذ عملياته ضد الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، وربما داخل مستوطنات الشمال، ما يعني سقوط المعادلة التي سبق أن أعلنتها واشنطن، أي الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل المستوطنات الإسرائيلية.

في سياق متصل، تفسر بعض الأوساط أن طلب السلطة من الحزب التزام الاتفاق، يعني إفراغ قرار الحكومة الصادر في 2 آذار الفائت من مضمونه، وخصوصاً أنه كان ينص على الحظر الفوري للأعمال العسكرية والأمنية لـ«حزب الله»، ودعوته إلى تسليم سلاحه فوراً للسلطات اللبنانية.

والسؤال الأساسي: ماذا بعد الرفض؟ وإذا قرر الجيش اللبناني تطبيق بنود الاتفاق في «المربعات التجريبية»، فكيف ينفذ مهماته؟ لا شك في أنها مرحلة معقدة، وليس هناك من حلول ما دام كل طرف يتمترس خلف مواقفه

وكتبت روزانا بو منصف في" النهار": ليس تفصيلاً بسيطاً أو هامشياً أن يسعى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تزامناً مع الجولة الختامية من مفاوضات يومي 2 و3 حزيران بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، إلى الإطلالة من بيروت تلفزيونياً لتظهير المحافظة على نفوذ بلاده واستمرار تأثير دورها في لبنان وربطه بالمفاوضات الإيرانية - الأميركية، عبر إعلانه أن أي هجوم على بيروت ستكون له «عواقب وخيمة» وقد يؤدي إلى استئناف الحرب.

وتقول مصادر ديبلوماسية إن عراقجي لم يكن ليعلن ذلك لولا منع الرئيس الأميركي دونالد ترامب رئيس الحكومة الإسرائيلية من استهداف العاصمة اللبنانية.

ويرتبط التنفيذ باحترام إسرائيل في الدرجة الأولى التزام وقف النار الذي أبرمته مع الدولة اللبنانية والترتيبات المرافقة، بما يساهم في تعزيز وضعها وموقعها، بالإضافة إلى استمرار التزام واشنطن الواضح حتى الآن هذا المسار، وعدم الخلط في مرحلة تالية بين المسارين اللبناني والإيراني، وما عدا ذلك، فإن إسرائيل تقدم أوراق قوة للحزب وإيران معاً على حساب لبنان.

هل يسلّم «الثنائي الشيعي» بوقف النار الذي أنتجته المفاوضات المباشرة، إنها إشكالية محرجة لـ«حزب الله» وحتى للرئيس نبيه بري الرافض المفاوضات المباشرة، فيما «الثنائي» ضاق هامشه جداً نتيجة اعتبارات ميدانية وسياسية كثيرة.

الخلاصات الأساسية أن المفاوضات تتقدم ولو ببطء، وهي المسار السليم والواقعي لتحقيق ما يريده لبنان بناء على ما يكرره رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في هذا الإطار.

وبعيداً من المزايدات السياسية، كشف رئيس الجمهورية عن تهديد رئيس الوفد سيمون كرم بتعليق التفاوض، بما يثبت أن الدولة تفاوض في شكل تدريجي ولا تلتزم شيئاً قبل أن تأخذ ما تريده في المقابل، مع مراعاة الإصرار على أنها لا تذهب إلى سلام بينها وبين إسرائيل، بل تريد إنهاء حال العداء بين الجانبين. والمناطق التجريبية أمر إيجابي، ترجمة لمبدأ خطوة مقابل خطوة، بحيث أن لبنان ليس شريكاً لإسرائيل في «تنظيف» جنوب الليطاني والمناطق الأخرى التي توغلت فيها، بل ينقل الضغط أيضاً إلى ملعبها، وإذا لم تقبل بذلك، فلا صدقية لزعمها عن أهداف الحرب، أي إنهاء الوجود العسكري للحزب على حدودها فحسب.

وكتب رضوان عقيل في" النهار":لم يكن يُتوقع أن يحظى البيان المشترك الأميركي - الإسرائيلي - اللبناني في جولة المفاوضات الأخيرة بالمساحة نفسها من التأييد عند الأفرقاء. وإذا كان «حزب الله» في مقدم المعارضين والرافضين لهذه الخلاصة، فإن المؤيدين لا يرون فيه تحقيقاً لإمكان «فتح كبير» سيؤدي إلى وقف لإطلاق النار ولا حصول انسحاب إسرائيلي من المساحات المحتلة.

ويُسجل متابعون لا يعترضون على التفاوض المباشر مع إسرائيل، «تقدماً بطيئاً» حتى الآن في انتظار استكمال الاتصالات السياسية، مع ملاحظة أن الوفد الإسرائيلي كان يتعامل بـ«سلبية عالية»، ولولا الضغوط على بنيامين نتنياهو من الرئيس دونالد ترامب «لكانت تل أبيب أكثر تشدداً».

لا يصف المعنيون بهذه المفاوضات ما حصل بـ«الاتفاق»، بل إنه بيان مشترك عرض فيه كل طرف رؤيته لمسار الأوضاع على الأرض «من دون أن يلزم الآخر»، ولا ضمانات نهائية لوقف النار مع عدم تقديم توضيح عملي لكيفية إخلاء جنوب الليطاني «من جميع عناصر الحزب». ولا مجال هنا للهروب من الصعوبات التي تعترض مهمة الجيش اللبناني في تنفيذ هذا البند وكيفية التمييز بين هوية هؤلاء والمدنيين، وسط خشية وقوع مواجهات مع الأهالي. ولم تخفِ قيادة الجيش تخوفها من «الحواجز»، وهذا ما أبلغته إلى السفيرين سيمون كرم وندى حمادة بواسطة قناة الاتصال التي كانت مفتوحة مع الوفد.

والواقع أن جملة من العراقيل تمنع التطبيق بسهولة «نتيجة الشروط التعجيزية» التي ترفعها إسرائيل، والتهديدات المباشرة وعدم تراجعها عن مبدأ «حرية الحركة» على طول الحدود مع لبنان.

وبحسب مصادر مواكبة، فإن «هذه المفاوضات تبقى ضرورة لا يمكن الخروج منها». وإذا كان المسؤولون الرسميون يؤيدون مواصلتها مع الإسرائيلي فإن رئاسة الجمهورية لم ترَ فيها التقدم المطلوب والكافي حتى الآن. ويبقى التعويل على الاتصالات بين الأفرقاء في الداخل وخصوصاً على خط الرئاستين الأولى والثانية.

ورغم سخونة ما خلفه العدوان الإسرائيلي في الجنوب ولا يزال من ضحايا وجرحى وتدمير عشرات القرى، فإن بيان جولة المفاوضات خلّف تعاطفاً مع الحزب من جهة الذين يلتقون مع خياراته، فيما يتحدث البيان عن «إنهاء حالة العداء مع إسرائيل»، علماً أن الحزب لا يتقبل هذا النوع من الطروحات، وأخطرها التسليم لإسرائيل بـ«حرية الحركة» على طول مساحة لبنان.   

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
إستمرار إطلاق الرصاص والقذائف في الضاحية ومحيطها بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ
lebanon 24
Lebanon24
05/06/2026 07:29:10 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 14 الاسرائيلية: معادلة ضاحية بيروت مقابل مستوطنات الشمال هو الخيار الوحيد بالنسبة للمستوى السياسي
lebanon 24
Lebanon24
05/06/2026 07:29:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية عمان بشأن إيران: أدعو إلى تمديد وقف النار واستمرار المفاوضات
lebanon 24
Lebanon24
05/06/2026 07:29:10 Lebanon 24 Lebanon 24
القيادي في حزب الله محمود قماطي لـ أ ف ب: لن نوافق على معادلة "الضاحية مقابل المستوطنات"
lebanon 24
Lebanon24
05/06/2026 07:29:10 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

نبيه بري

حزب الله

الجمهوري

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:08 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:15 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:25 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:38 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:46 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:27 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:30 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:19 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
22:08 | 2026-06-04
Lebanon24
22:15 | 2026-06-04
Lebanon24
22:25 | 2026-06-04
Lebanon24
22:38 | 2026-06-04
Lebanon24
23:46 | 2026-06-04
Lebanon24
23:21 | 2026-06-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24