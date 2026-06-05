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لبنان

بالصور ومن قلعة الشقيف.. إسرائيل تبدّل قيادة "لواء غولاني"

Lebanon 24
05-06-2026 | 00:29
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بالصور ومن قلعة الشقيف.. إسرائيل تبدّل قيادة لواء غولاني
بالصور ومن قلعة الشقيف.. إسرائيل تبدّل قيادة لواء غولاني photos 0
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أجرى الجيش الإسرائيلي تغييراً في قيادة "لواء غولاني"، أحد أبرز ألوية النخبة لديه، عبر تعيين العقيد أيوب كيوف قائداً جديداً للواء، خلفاً للعقيد عدي غانون.
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وأقيمت مراسم تسليم القيادة في قلعة "الشقيف" في جنوب لبنان، التي كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن السيطرة عليها مؤخراً، حيث سلّم غانون مهامه إلى كيوف.
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وقالت متحدثة عسكرية باسم الجيش إن غانون أنهى ولايته بعد أكثر من عامين من القتال مع جنوده النظاميين والاحتياطيين على ثلاث جبهات هي قطاع غزة ولبنان وسوريا.

ونشر الجيش الإسرائيلي صوراً من مراسم نقل قيادة "لواء غولاني"، ظهرت فيها قلعة "الشقيف" في خلفية المشهد.

وأشارت المتحدثة إلى أن القوات تعمل في الأسابيع الأخيرة في جنوب لبنان، موضحة أنها أتمّت خلال الأسبوع الماضي عملية لتحقيق "السيطرة العملياتية" على سلسلة جبل البوفور.
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وبحسب المتحدثة، عملت القوات خلال الأشهر الأخيرة على تطهير مناطق في جنوب لبنان، ودمّرت أكثر من 1000 بنية تحتية قالت إنها تابعة لـ"حزب الله".
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وفي قطاع غزة، شاركت القوات في خمس جولات قتال، قالت المتحدثة إنها أسفرت عن القضاء على مئات المسلحين، والعثور على آلاف الوسائل القتالية والمسارات تحت الأرض وتدميرها.

أما في سوريا، فنفذت كتيبة "غولاني" الخاصة، ضمن عملية "سهم الباشان"، عمليات إغارة وعمليات خاصة في منطقة "الحزام الحدودي"، بهدف جمع المعلومات الاستخبارية وإزالة التهديدات عن إسرائيل، بحسب المتحدثة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن السيطرة الكاملة على قلعة "الشقيف" بعد عملية برية واسعة في جنوب لبنان، أفضت إلى سيطرة قواته على مزيد من الأراضي اللبنانية بعد عبورها نهر الليطاني شمالاً.
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