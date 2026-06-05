التركيز على يحمر الشقيف

تُشير مصادر متابعة إلى أن حزب الله
يركّز جزءاً كبيراً من عملياته الاستنزافية على منطقة الشقيف
، انطلاقاً من تقديره لأهميتها السياسية والمعنوية بالنسبة لإسرائيل.
فالحكومة الإسرائيلية
كانت قد قدّمت السيطرة على المنطقة كإنجاز بارز خلال الايام الماضية، وروّجت لها على نطاق واسع أمام الرأي العام الداخلي.
وبحسب هذه القراءة، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
بات يواجه صعوبة كبيرة في التراجع عن
احتلال الشقيف أو الانسحاب منها، لأن أي خطوة من هذا النوع قد تُفسَّر على أنها تراجع عن أحد أبرز الانجازات التي تم الإعلان عنها سابقاً. لذلك تبدو المنطقة مرشحة للبقاء في صلب المواجهة خلال المرحلة المقبلة.