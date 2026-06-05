التركيز على يحمر الشقيف

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تُشير مصادر متابعة إلى أن يركّز جزءاً كبيراً من عملياته الاستنزافية على منطقة ، انطلاقاً من تقديره لأهميتها السياسية والمعنوية بالنسبة لإسرائيل.فالحكومة كانت قد قدّمت السيطرة على المنطقة كإنجاز بارز خلال الايام الماضية، وروّجت لها على نطاق واسع أمام الرأي العام الداخلي.وبحسب هذه القراءة، فإن رئيس الوزراء بات يواجه صعوبة كبيرة في احتلال الشقيف أو الانسحاب منها، لأن أي خطوة من هذا النوع قد تُفسَّر على أنها تراجع عن أحد أبرز الانجازات التي تم الإعلان عنها سابقاً. لذلك تبدو المنطقة مرشحة للبقاء في صلب المواجهة خلال المرحلة المقبلة.