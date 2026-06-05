عن إتفاق وقف إطلاق النار...هذا ما كشفته صحيفة اسرائيلية

أفادت صحيفة " " بأن المجلس الوزاري المصغر لم يصوّت الليلة الماضية على قرار بوقف إطلاق النار في ، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء لم يعرض على المجلس أي مقترح بهذا الشأن بعد إعلان رفضه من قبل لحزب الله.

وأضافت أن قال إنه "لا اتفاق الآن"، وأن يعارض أي اتفاق، مؤكداً أنه في حال حدوث تغيير سيُطرح المقترح للتصويت.

وأشارت الصحيفة إلى أن إعلان مقتل ضابط إسرائيلي خلال انعقاد المجلس عزز معارضة بعض الوزراء لوقف إطلاق النار.

كما نقلت عن وزير إيتمار بن غفير اقتراحه على نتنياهو التوجه إلى برفقة أطفال من كريات شمونة، ومطالبة الرئيس الأميركي بضرب الضاحية الجنوبية لبيروت.