عن إتفاق وقف إطلاق النار...هذا ما كشفته صحيفة اسرائيلية

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن المجلس الوزاري المصغر لم يصوّت الليلة الماضية على قرار بوقف إطلاق النار في لبنان، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم يعرض على المجلس أي مقترح بهذا الشأن بعد إعلان رفضه من قبل الأمين العام لحزب الله.
وأضافت أن نتنياهو قال إنه "لا اتفاق الآن"، وأن حزب الله يعارض أي اتفاق، مؤكداً أنه في حال حدوث تغيير سيُطرح المقترح للتصويت.
وأشارت الصحيفة إلى أن إعلان مقتل ضابط إسرائيلي خلال انعقاد المجلس عزز معارضة بعض الوزراء لوقف إطلاق النار.
كما نقلت عن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير اقتراحه على نتنياهو التوجه إلى واشنطن برفقة أطفال من كريات شمونة، ومطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بضرب الضاحية الجنوبية لبيروت.