تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

انخفاض في أسعار المحروقات...إليكم التفاصيل!

Lebanon 24
05-06-2026 | 02:01
A-
A+
انخفاض في أسعار المحروقات...إليكم التفاصيل!
انخفاض في أسعار المحروقات...إليكم التفاصيل! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
انخفضت أسعار المحروقات، وفق الجدول الصادر عن نقابة أصحاب محطات المحروقات، وجاءت على النحو الآتي:
بنزين 95 أوكتان: 2,490,000 ليرة لبنانية (-51,000).
Advertisement
بنزين 98 أوكتان: 2,507,000 ليرة لبنانية (-52,000).
مازوت: 2,106,000 ليرات لبنانية (-31,000).
غاز: 1,329,000 ليرة لبنانية (من دون تغيير).
مواضيع ذات صلة
انخفاض إضافي في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد
lebanon 24
Lebanon24
05/06/2026 11:10:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تراجع كبير في اسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد
lebanon 24
Lebanon24
05/06/2026 11:10:52 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع في اسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد
lebanon 24
Lebanon24
05/06/2026 11:10:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تراجع في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد
lebanon 24
Lebanon24
05/06/2026 11:10:52 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

ليرة لبنانية

أوكتا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:27 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:30 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-06-05
Lebanon24
03:59 | 2026-06-05
Lebanon24
03:59 | 2026-06-05
Lebanon24
03:59 | 2026-06-05
Lebanon24
03:50 | 2026-06-05
Lebanon24
03:18 | 2026-06-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24