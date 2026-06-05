انخفاض في أسعار المحروقات...إليكم التفاصيل!

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انخفضت أسعار المحروقات، وفق الجدول الصادر عن نقابة أصحاب محطات المحروقات، وجاءت على النحو الآتي:بنزين 95 أوكتان: 2,490,000 (-51,000).بنزين 98 أوكتان: 2,507,000 ليرة لبنانية (-52,000).مازوت: 2,106,000 ليرات لبنانية (-31,000).غاز: 1,329,000 ليرة لبنانية (من دون تغيير).