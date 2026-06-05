مروّج وقع في قبضة شعبة المعلومات.. هذا ما كان بحوزته!

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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخليفي بلاغ، انه "في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها للحد من عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق ، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهول بترويج المخدرات في مناطق وخصوصاً في المتن.على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية المروّج وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكّنت من تحديده ويدعى: – ع. ح. (مواليد عام 1998، لبناني)".أضاف البلاغ:" بتاريخ 23 – 05- 2026 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، ألقت القبض عليه إحدى دوريات الشعبة بالجرم المشهود في محلة أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن دراجة آلية نوع “جي آر” لون رمادي دون لوحات، تم ضبطها. وبتفتيشه والدراجة عُثِرَ على:/8/ علب بلاستيكية مدوّن عليها “$100” بداخلها مادة الكوكايين/3/ مظاريف ورقية مدوّن عليها “أجنبي” بداخلها مادة الكوكايين/5/ علب بلاستيكية مدوّن عليها “net” بداخلها مادة الكوكايين/25/ علبة بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايينسيجارة حشيشة الكيف، ودفتر ورق لف سجائربالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه".ختم:" أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة المختص".