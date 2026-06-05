للمرة الاولى.. الجيش الاسرائيلي يوجّه تحذيرا بالإخلاء لهذه البلدة

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وجّه الجيش الاسرائيلي انذارا الى سكان عرنايا (عرنابة), عنقون, وكفر فيلا.وحسب المعلومات، فإنّ الجيش الاسرائيلي يوجّه أوّل تحذير إلى ، وتحديدا إلى حي عرنابة، الموجود داخل مغدوشة.