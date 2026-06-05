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لبنان
العلاقات اللبنانية - الإيرانية بين عون وسفير لبنان السابق لدى ايران
Lebanon 24
05-06-2026
|
02:24
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جوزاف عون
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لبنان
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الإيراني
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الإسلام
جمهورية
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