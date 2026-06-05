تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

في يوم البيئة العالمي.. التلوث يهدد الأرض والمسؤولية على الجميع

آية الحاج - Aya El Hajj

|
Lebanon 24
05-06-2026 | 02:30
A-
A+
في يوم البيئة العالمي.. التلوث يهدد الأرض والمسؤولية على الجميع
في يوم البيئة العالمي.. التلوث يهدد الأرض والمسؤولية على الجميع photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 في الخامس من حزيران من كل عام، يحتفل العالم باليوم العالمي للبيئة، وهو مناسبة أطلقتها الأمم المتحدة بهدف رفع مستوى الوعي حول القضايا البيئية التي تهدد حياة الإنسان والكائنات الحية، وحثّ الحكومات والمؤسسات والأفراد على اتخاذ خطوات عملية لحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. وتأتي هذه المناسبة في ظل تحديات بيئية متزايدة يشهدها العالم، من تغيّر المناخ وارتفاع درجات الحرارة، إلى تلوث الهواء والمياه والتربة، وصولاً إلى مشكلة النفايات البلاستيكية التي أصبحت من أخطر الأزمات البيئية في العصر الحديث. وفي هذا السياق، أوضح الخبير البيئي الدكتور سامر الخطيب عبر "لبنان ٢٤" "أن البيئة تشهد ضغوطاً غير مسبوقة نتيجة النشاط البشري المتزايد، حيث أدى النمو الصناعي والعمراني السريع إلى استنزاف الموارد الطبيعية وارتفاع معدلات التلوث بشكل مقلق”.
Advertisement

وأضاف "أن تلوث الهواء يعد من أبرز المشكلات البيئية العالمية، إذ تشير تقديرات دولية إلى أن ملايين الأشخاص حول العالم يتعرضون سنوياً لمشكلات صحية مرتبطة بتلوث الهواء الناتج عن عوادم المركبات والانبعاثات الصناعية وحرق الوقود الأحفوري”. وتابع قائلاً: “لا يقتصر التلوث على الهواء فحسب، بل يمتد إلى المياه أيضاً، حيث تتسبب مخلفات المصانع والصرف الصحي والنفايات البلاستيكية في تدهور جودة المياه وتهديد الحياة البحرية، كما تؤثر الملوثات الكيميائية على صحة الإنسان بشكل مباشر وغير مباشر”. وتشير تقارير بيئية دولية إلى أن العالم ينتج مئات الملايين من الأطنان من النفايات البلاستيكية سنوياً، فيما ينتهي جزء كبير منها في البحار والمحيطات، الأمر الذي يهدد آلاف الأنواع من الكائنات البحرية ويؤثر على التوازن البيئي العالمي. وحول أبرز مصادر التلوث، قال الخطيب إن “الانبعاثات الناتجة عن وسائل النقل والمصانع، إضافة إلى حرق النفايات وقطع الأشجار والاستخدام المفرط للمواد البلاستيكية، تشكل عوامل رئيسية في تدهور البيئة”.

وأضاف أن “إزالة الغابات تسهم في زيادة نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، ما يفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري ويؤدي إلى تغيرات مناخية متسارعة”. وأشار إلى أن آثار التلوث لا تقتصر على البيئة فقط، بل تنعكس على الاقتصاد والصحة العامة، موضحاً أن “الكوارث الطبيعية الناتجة عن التغير المناخي، مثل الفيضانات والجفاف وحرائق الغابات، تكبّد الدول خسائر مالية ضخمة سنوياً، فضلاً عن تأثيرها على الأمن الغذائي والمائي”.

وفي ما يتعلق بالحلول الممكنة، شدد الخطيب على ضرورة تعزيز ثقافة الاستدامة في المجتمعات، مؤكداً أن “المعالجة تبدأ من الفرد قبل المؤسسات، عبر ترشيد استهلاك المياه والكهرباء، والحد من استخدام المواد البلاستيكية أحادية الاستعمال، وتشجيع إعادة التدوير”. وأضاف أن “الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، يمثل خطوة أساسية للحد من الانبعاثات الملوثة، كما أن زيادة المساحات الخضراء والتشجير تساهم في تحسين جودة الهواء ومكافحة آثار التغير المناخي”. كما دعا إلى تشديد القوانين البيئية ومراقبة مصادر التلوث، مشيراً إلى أن “التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني يشكل عاملاً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة”. ويؤكد أن الحفاظ على الكوكب لم يعد خياراً، بل ضرورة ملحة تفرضها التحديات الراهنة.

فمع استمرار ارتفاع مستويات التلوث وتزايد آثار التغير المناخي، يصبح العمل الجماعي أكثر أهمية من أي وقت مضى. أما في لبنان، فتواجه البيئة تحديات متفاقمة نتيجة الأزمات الاقتصادية والبنى التحتية المتعثرة، حيث لا تزال أزمة النفايات تشكل أحد أبرز الملفات البيئية العالقة، إلى جانب تلوث الأنهر والشواطئ والانبعاثات الناتجة عن المولدات الكهربائية الخاصة. كما تعاني العديد من المناطق من ظاهرة الرمي العشوائي للنفايات وحرقها، ما يؤدي إلى تلوث الهواء ويؤثر سلباً على صحة السكان. وفي هذا السياق، قال الخبير البيئي: “إن حماية البيئة في لبنان تتطلب خطة وطنية متكاملة تبدأ من إدارة النفايات بشكل علمي ومستدام، مروراً بتعزيز الرقابة على مصادر التلوث، وصولاً إلى نشر الوعي البيئي بين المواطنين.” وأضاف: “رغم التحديات الكبيرة، يمتلك لبنان مقومات طبيعية مهمة من غابات وأنهار وساحل بحري، ما يستدعي تكثيف الجهود للحفاظ عليها ومنع تدهورها.” وتابع: “إن إشراك البلديات والمدارس والجمعيات الأهلية في المبادرات البيئية من شأنه أن يساهم في ترسيخ ثقافة المحافظة على البيئة وتحويلها إلى ممارسة يومية لدى الأفراد". وفي اليوم العالمي للبيئة، تتجدد الدعوات إلى تحويل الوعي البيئي إلى سلوك يومي وممارسات مستدامة، لأن حماية البيئة مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع، ولأن مستقبل الأجيال المقبلة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالقرارات التي نتخذها اليوم للحفاظ على الأرض.
 
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
دراسة تحذر: التلوث الكيميائي يهدد خصوبة البشر والحيوانات عالمياً
lebanon 24
Lebanon24
05/06/2026 11:11:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة "تسنيم" عن حماية البيئة الإيرانية: التلوث حول جزيرة خرج جراء تصريف مياه توازن ملوثة من ناقلة نفط متضررة
lebanon 24
Lebanon24
05/06/2026 11:11:25 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنسا تحذر: ما يحدث في مضيق هرمز يهدد "الصالح العالمي" ويتجاوز حدود المنطقة
lebanon 24
Lebanon24
05/06/2026 11:11:25 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يهدد إيران: سيُبادون عن وجه الأرض إذا هاجموا السفن الأميركية!
lebanon 24
Lebanon24
05/06/2026 11:11:25 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

المجتمع المدني

الأمم المتحدة

أزمة النفايات

العمران

القضايا

القادمة

الكوارث

البشري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:09 | 2026-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:59 | 2026-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:59 | 2026-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:59 | 2026-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:27 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:30 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

آية الحاج - Aya El Hajj

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:09 | 2026-06-05
Lebanon24
04:00 | 2026-06-05
Lebanon24
03:59 | 2026-06-05
Lebanon24
03:59 | 2026-06-05
Lebanon24
03:59 | 2026-06-05
Lebanon24
03:50 | 2026-06-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24