كرم: مسؤولية الدولة تتطلب اتخاذ إجراءات عملية بحق كل من يعرقل قيامها

اعتبر النائب أن "الأزمة لا ترتبط بإيران وحدها، بل أيضاً بوجود جهة داخلية تحمل الهوية اللبنانية لكنها لا تتصرف وفق منطق الدولة أو المصلحة الوطنية"، مشدداً على أن "مسؤولية الدولة لا تقتصر على إعلان المواقف، بل تتطلب اتخاذ إجراءات عملية بحق كل من يعرقل قيام الدولة أو يعارض مسارها السيادي، وإثبات قدرتها على فرض سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية".

ورأى في حديث إذاعي، أن " تسعى إلى التوصل لتفاهم مع بشأن ملفها وتجنب أي مواجهة مباشرة، لكنها في الوقت نفسه تحافظ على نفوذها في عدد من الساحات العربية وتستخدمها أوراق ضغط في المفاوضات، في إطار سعيها للحفاظ على دورها الإقليمي وتحقيق مكاسب سياسية".

وأكد أن "الرفض للاتفاق لم يكن مفاجئًا، بل يعكس استمرار استخدام ضمن الاستراتيجية الإقليمية"، معتبراً أن "أي مسار يؤدي إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب يتعارض مع هذه المقاربة، خصوصاً مع بدء لبنان باستعادة قراره الوطني والخروج تدريجاً من دائرة النفوذ الإيراني".