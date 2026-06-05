أجواء ربيعية مستقرة...إليكم تفاصيل الطقس!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في ان يكون الطفس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وانخفاض بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال، ورياح ناشطة مساء جنوب البلاد.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:

طقس ربيعي مستقر، مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية، يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بين 22 و 30، بين 21 و 29، وزحلة بين 16 و 32 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة:

صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع بنسبة الرطوبة وضباب على المرتفعات المتوسطة، ترتفع درجات الحرارة في المناطق الداخلية وتنخفض بشكل بسيط فوق الجبال فيما تبقى دون تعديل على الساحل.

السبت:

قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وانخفاض بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال، ورياح ناشطة مساء جنوب البلاد.

الأحد:

قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة خصوصا في المناطق الداخلية، مع رياح ناشطة مساء جنوب البلاد.

الإثنين:

قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل ودون تعديل على الساحل، مع ضباب على المرتفعات.

- الحرارة على الساحل من 19 الى 26 درجة، من فوق الجبال من 11 الى 22 درجة، في الداخل من 12 الى 29 درجة. -الرياح السطحية: جنوبية غربية الى غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 25 كم/س.

-الانقشاع: جيد على الساحل، سيىء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 85%.

-حال البحر: هادئ، حرارة سطح الماء: 23 درجة.

-الضغط الجوي: 760 ملم زئبق

-ساعة : 5,27

-ساعة غروب الشمس: 19,45