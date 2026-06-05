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لبنان

نقابة عمال ومستخدمي بلديات بعلبك - الهرمل: لدفع حقوق العمال والموظفين

Lebanon 24
05-06-2026 | 03:59
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نقابة عمال ومستخدمي بلديات بعلبك - الهرمل: لدفع حقوق العمال والموظفين
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ابعت نقابة عمال ومستخدمي بلديات محافظة بعلبك الهرمل نتائج المراجعة التي تقدمت بها إلى محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، "المتعلقة بأوضاع العمال والموظفين في البلديات وضرورة صون حقوقهم القانونية والمالية في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد".

وأشارت في بيان إلى أن "هذا التحرك النقابي جاء انطلاقاً من مسؤوليتنا في الدفاع عن حقوق العاملين في البلديات، بعد ورود العديد من الشكاوى والمراجعات بشأن تأخير صرف الرواتب والتقديمات المالية وبدلات الحضور والمثابرة والمحروقات، وما نتج عن ذلك من أعباء إضافية على العمال والموظفين وعائلاتهم".

وثمّنت "التجاوب السريع والمسؤول من المحافظ"، ونوّهت "بالمذكرة الإدارية الصادرة عنه والموجهة إلى رؤساء البلديات واتحادات البلديات في محافظة بعلبك الهرمل، والتي أكدت بصورة واضحة وصريحة ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وإعطاء الأولوية المطلقة لصرف رواتب العمال والموظفين وسائر حقوقهم المكتسبة، وعدم جواز حجبها أو تأخيرها تحت أي ذريعة لا تستند إلى نص قانوني".

ورأت أن "المذكرة شكلت خطوة متقدمة ومهمة في اتجاه حماية الحقوق الوظيفية والمعيشية للعاملين في البلديات، لما تضمنته من توجيهات واضحة بوجوب تسديد الرواتب والتقديمات المالية المتأخرة، وتطبيق المراسيم والقرارات النافذة المتعلقة بالحقوق المالية للعاملين، إضافة إلى التشديد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الموارد المالية البلدية والوفاء بالالتزامات القانونية تجاه العمال والموظفين".

أضافت: "هذه المذكرة تعكس حرص المحافظ على حسن سير المرفق العام وصون كرامة العاملين فيه، وتؤكد التزام المحافظة بدورها الرقابي والإداري في متابعة تنفيذ القوانين والقرارات بما يحفظ حقوق العاملين ويعزز الاستقرار الوظيفي داخل البلديات".

وإذ توجهت النقابة بالشكر والتقدير إلى المحافظ الأستاذ خضر "على متابعته الجدية لهذا الملف وتجاوبه مع المطالب المحقة للعاملين"، دعت جميع البلديات واتحادات البلديات إلى "التقيد الكامل بمضمون المذكرة وتنفيذ ما ورد فيها ضمن المهل المحددة، بما يضمن انتظام العمل البلدي وحماية حقوق العمال والموظفين وخدمة المصلحة العامة".

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بعلبك الهرمل بشير خضر

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