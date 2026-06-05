لقاء بين وزير الصناعة وسفير اسبانيا وتأكيد على أهمية فتح أسواق اوروبا أمام الصناعات التكنولوجية اللبنانيّة

أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
بحث وزير الصناعة جو عيسى الخوري مع سفير اسبانيا في لبنان ميغيل ماريا غونزاليس في مختلف مجالات التعاون بين لبنان واسبانيا، وسبل تدعيم ركائز الصناعات اللبنانية عبر الاستثمار في لبنان بما يقدمه الصناعيون اللبنانيين من خبرات، خاصة في مجال الصناعات التكنولوجية.
ودعا عيسى الخوري السفير غونزاليس بعدما شكره على دور مدريد الداعم والمساعد للبنان عبر مساهمة اسبانيا في قوات حفظ السلام الدولية في الجنوب، إلى أن" تساهم اسبانيا في تأييد فتح الأسواق الاوروبيّة أكثر أمام المنتجات اللبنانيّة، خصوصاً أنّها تتمتّع بالمواصفات المطلوبة اوروبيّاً".