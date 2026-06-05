تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

ستريدا جعجع: فتح الطرقات شريان أساسي للأهالي والحركة السياحية

Lebanon 24
05-06-2026 | 05:18
A-
A+
ستريدا جعجع: فتح الطرقات شريان أساسي للأهالي والحركة السياحية
ستريدا جعجع: فتح الطرقات شريان أساسي للأهالي والحركة السياحية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
التقت النائب ستريدا جعجع في معراب رئيس مركز جرف الثلوج في الأرز وليد كيروز يرافقه سائقو الجرافات ، في حضور رئيس مركز حزب القوات اللبنانية في مدينة بشري رنيه النجار، وذلك في لقاء خُصص لتقييم وتقدير عمل المركز خلال موسم الشتاء المنصرم.
Advertisement



وفي مستهل اللقاء، توجّهت النائب جعجع بالشكر والتقدير إلى رئيس المركز على "متابعته الدائمة وحسن تنسيقه بين إدارة المركز ووزارة الأشغال العامة والنقل لتأمين احتياجات المركز وضمان حسن سير العمل"، كما شكرت أيضاً جميع السائقين ومساعديهم والعاملين في المركز، مثنيةً على الجهود الكبيرة التي يبذلونها، "لا سيما أن عملهم يتم في ظروف مناخية قاسية ولساعات طويلة ومتأخرة أحياناً، في سبيل الحفاظ على سلامة الأهالي وتأمين تنقلهم بصورة طبيعية وآمنة".



وأكدت أن "الدور الذي يقوم به المركز لا يقتصر على فتح الطرقات وتأمين حركة المواطنين فحسب، بل ينعكس أيضاً بشكل مباشر على دعم الحركة الاقتصادية والسياحية في منطقة الأرز خلال فصل الشتاء، باعتبارها وجهة سياحية أساسية تستقطب الزوار من مختلف المناطق، الأمر الذي يساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية في القضاء".



كما نوّهت بشكل خاص بالجهود المشتركة التي بُذلت لفتح طريق الأرز – عيناتا، بالتعاون والتنسيق مع مركز جرف الثلوج في عيناتا، "نظراً لما تمثله هذه الطريق من أهمية حيوية واستراتيجية لأهالي منطقتي بشري ودير الأحمر، ولما تؤمّنه من تواصل بين المنطقتين ".



وفي ختام اللقاء توجهت بالشكر إلى وزارة الأشغال العامة والنقل، ممثلةً بوزيرها فايز رسامني، على متابعته وحرصه على تأمين احتياجات المركز من محروقات وملح وصيانة للآليات، بما "يساهم في تعزيز جهوزية المركز وقدرته على القيام بمهامه".
مواضيع ذات صلة
ستريدا جعجع: حصر السلاح بيد الدولة ضرورة وطنية ملحّة
lebanon 24
Lebanon24
05/06/2026 14:20:06 Lebanon 24 Lebanon 24
ستريدا جعجع: خيار التفاوض هو نتيجة الحرب التي أدخلنا فيها "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
05/06/2026 14:20:06 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع امام وفد بلديات القرى الحدودية الجنوبية: مستمرون دعم صمود الأهالي
lebanon 24
Lebanon24
05/06/2026 14:20:06 Lebanon 24 Lebanon 24
اتحاد النقابات السياحية يطالب بحماية صور ودعم صمود أهلها
lebanon 24
Lebanon24
05/06/2026 14:20:06 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الأشغال العامة والنقل

حزب القوات اللبنانية

القوات اللبنانية

إدارة المركز

ستريدا جعجع

رئيس المركز

اللبنانية

القضاء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:27 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:30 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:42 | 2026-06-05
Lebanon24
07:07 | 2026-06-05
Lebanon24
07:06 | 2026-06-05
Lebanon24
06:55 | 2026-06-05
Lebanon24
06:53 | 2026-06-05
Lebanon24
06:49 | 2026-06-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24