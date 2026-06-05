ستريدا جعجع: فتح الطرقات شريان أساسي للأهالي والحركة السياحية

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التقت النائب في معراب رئيس مركز جرف الثلوج في وليد كيروز يرافقه سائقو الجرافات ، في حضور رئيس مركز في مدينة بشري رنيه ، وذلك في لقاء خُصص لتقييم وتقدير عمل المركز خلال موسم الشتاء المنصرم.وفي مستهل اللقاء، توجّهت النائب بالشكر والتقدير إلى على "متابعته الدائمة وحسن تنسيقه بين ووزارة الأشغال العامة والنقل لتأمين احتياجات المركز وضمان حسن سير العمل"، كما شكرت أيضاً جميع السائقين ومساعديهم والعاملين في المركز، مثنيةً على الجهود الكبيرة التي يبذلونها، "لا سيما أن عملهم يتم في ظروف مناخية قاسية ولساعات طويلة ومتأخرة أحياناً، في سبيل الحفاظ على سلامة الأهالي وتأمين تنقلهم بصورة طبيعية وآمنة".وأكدت أن "الدور الذي يقوم به المركز لا يقتصر على فتح الطرقات وتأمين حركة المواطنين فحسب، بل ينعكس أيضاً بشكل مباشر على دعم الحركة الاقتصادية والسياحية في منطقة الأرز خلال فصل الشتاء، باعتبارها وجهة سياحية أساسية تستقطب الزوار من مختلف المناطق، الأمر الذي يساهم في تنشيط الاقتصادية في ".كما نوّهت بشكل خاص بالجهود المشتركة التي بُذلت لفتح طريق الأرز – عيناتا، بالتعاون والتنسيق مع مركز جرف الثلوج في عيناتا، "نظراً لما تمثله هذه الطريق من أهمية حيوية واستراتيجية لأهالي منطقتي بشري ودير الأحمر، ولما تؤمّنه من تواصل بين المنطقتين ".وفي ختام اللقاء توجهت بالشكر إلى ، ممثلةً بوزيرها فايز رسامني، على متابعته وحرصه على تأمين احتياجات المركز من محروقات وملح وصيانة للآليات، بما "يساهم في تعزيز جهوزية المركز وقدرته على القيام بمهامه".