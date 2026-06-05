تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

العدوان الإسرائيلي مستمر.. غارات متواصلة تستهدف هذه البلدات (صور وفيديو)

Lebanon 24
05-06-2026 | 09:41
A-
A+

العدوان الإسرائيلي مستمر.. غارات متواصلة تستهدف هذه البلدات (صور وفيديو)
العدوان الإسرائيلي مستمر.. غارات متواصلة تستهدف هذه البلدات (صور وفيديو) photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

يواصل العدو الإسرائيلي شنّ غاراته على عدد من البلدات الجنوبية، رغم إعلان دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ.

وفي آخر المستجدات الميدانية، استهدفت غارة إسرائيلية سيارة في منطقة الحوش.

كما استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية البلدات التالية: الدوير، النبطية الفوقا، شوكين، مجدلزون، جبشيت، كفرفيلا، عنقون، الريحان (غارتان)، جبل صافي (3 غارات)، كفرا (غارتان)، كفررمان (غارتان)، دير الزهراني، كوثرية السياد، الصرفند، السكسكية، البابلية (غارتان)، زفتا – المروانية.

فيما أغارت المسيّرات الإسرائيلية على البلدات الآتية: الزهراني – البراك، النبطية (غارتان)، حبوش (4 غارات)، عبا، حاروف، كفردونين، تول، تبنين، كفررمان، دير الزهراني (غارتان)، الحوش، ميفدون، البازورية.

وطالت الغارات مناطق بين عربصاليم وجرحوع، والقطراني، وحرش الريحان، إضافة إلى بلدات عربصاليم، كونين، البابلية، كفرا، زبدين، وعدشيت، فيما استُهدفت بلدة كفرتبنيت بقصف مدفعي، كما طالت المدفعية الإسرائيلية بلدة صريفا.

Advertisement





















مواضيع ذات صلة
استهداف سيارات وغارات متواصلة... العدوان الإسرائيلي مستمر وهذه آخر التطورات (صور وفيديو)
lebanon 24
Lebanon24
05/06/2026 17:11:27 Lebanon 24 Lebanon 24
التصعيد الإسرائيلي متواصل.. استهدافات وغارات متتالية (صور وفيديو)
lebanon 24
Lebanon24
05/06/2026 17:11:27 Lebanon 24 Lebanon 24
العدوان الإسرائيلي مستمر على لبنان... غارات وقصف واستهدافات (صور وفيديو)
lebanon 24
Lebanon24
05/06/2026 17:11:27 Lebanon 24 Lebanon 24
قصف متواصل... هذه البلدات تتعرض لاستهدافات إسرائيلية (تحديث مستمر)
lebanon 24
Lebanon24
05/06/2026 17:11:27 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلية

الإسرائيلي

إسرائيل

lebanon

الريحان

النبطية

الغارات

كونين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:42 | 2026-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:54 | 2026-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:51 | 2026-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:42 | 2026-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:36 | 2026-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:27 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:30 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:41 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:19 | 2026-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:42 | 2026-06-05
Lebanon24
09:54 | 2026-06-05
Lebanon24
09:51 | 2026-06-05
Lebanon24
09:42 | 2026-06-05
Lebanon24
09:36 | 2026-06-05
Lebanon24
09:30 | 2026-06-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24