العدوان الإسرائيلي مستمر.. غارات متواصلة تستهدف هذه البلدات (صور وفيديو)

يواصل العدو شنّ غاراته على عدد من البلدات الجنوبية، رغم إعلان دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ.

وفي آخر المستجدات الميدانية، استهدفت غارة إسرائيلية سيارة في منطقة الحوش.

كما استهدفت الطائرات الحربية البلدات التالية: الدوير، الفوقا، شوكين، مجدلزون، جبشيت، كفرفيلا، عنقون، (غارتان)، جبل (3 غارات)، كفرا (غارتان)، كفررمان (غارتان)، دير الزهراني، كوثرية السياد، الصرفند، السكسكية، البابلية (غارتان)، زفتا – المروانية.

فيما أغارت المسيّرات الإسرائيلية على البلدات الآتية: الزهراني – البراك، النبطية (غارتان)، حبوش (4 غارات)، عبا، حاروف، كفردونين، تول، تبنين، كفررمان، دير الزهراني (غارتان)، الحوش، ميفدون، البازورية.

وطالت مناطق بين عربصاليم وجرحوع، والقطراني، وحرش الريحان، إضافة إلى بلدات عربصاليم، ، البابلية، كفرا، زبدين، وعدشيت، فيما استُهدفت بلدة كفرتبنيت بقصف مدفعي، كما طالت المدفعية الإسرائيلية بلدة صريفا.