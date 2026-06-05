العدوان الإسرائيلي مستمر.. غارات متواصلة تستهدف هذه البلدات (صور وفيديو)

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يواصل العدو الإسرائيلي شنّ غاراته على عدد من البلدات الجنوبية، رغم إعلان دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ.
وفي آخر المستجدات الميدانية، استهدفت غارة إسرائيلية سيارة في منطقة الحوش.
كما استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية البلدات التالية: الدوير، النبطية الفوقا، شوكين، مجدلزون، جبشيت، كفرفيلا، عنقون، الريحان (غارتان)، جبل صافي (3 غارات)، كفرا (غارتان)، كفررمان (غارتان)، دير الزهراني، كوثرية السياد، الصرفند، السكسكية، البابلية (غارتان)، زفتا – المروانية.
فيما أغارت المسيّرات الإسرائيلية على البلدات الآتية: الزهراني – البراك، النبطية (غارتان)، حبوش (4 غارات)، عبا، حاروف، كفردونين، تول، تبنين، كفررمان، دير الزهراني (غارتان)، الحوش، ميفدون، البازورية.
استهداف سيارة في غارة حوش pic.twitter.com/WUgJhb6D9x
— lebanon 24 (@Lebanon24) June 5, 2026
استهداف سيارة في غارة حوش pic.twitter.com/WUgJhb6D9x