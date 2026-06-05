فرنسا: ضرورة تمكين اليونيفيل من تنفيذ مهامها بالكامل

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وزعت السفارة منشورا صادرا عن الناطق باسم وزارة والشؤون الخارجية الفرنسية على منصة" اكس "تضمن تصريحا لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية جاء فيه:"تلقت ببالغ الحزن نبأ وفاة جندي صربي من قوات حفظ السلام، في الرابع من حزيران 2026، أثناء خدمته ضمن قوة المؤقتة في (اليونيفيل).وتعرب فرنسا عن خالص تعازيها لصربيا، ولأسرة الجندي، ولأحبائه، ولجميع أفراد اليونيفيل. كما تتمنى الشفاء العاجل للجنديين الآخرين من اليونيفيل اللذين أصيبا في الهجوم.ومنذ بدء الأعمال العدائية في الثاني من آذار، استشهد سبعة من جنود اليونيفيل في أثناء تأديتهم مهام حفظ السلام. وتدعو فرنسا إلى إجراء تحقيق شامل في هذه الحوادث، وتطالب بالقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة.وتدعو فرنسا كل الأطراف الى احترام قرار رقم 1701، والامتناع في جميع الظروف عن تعريض سلامة موظفي الأمم المتحدة للخطر، وفقًا للقانون الدولي واتفاقية سلامة موظفي الأمم المتحدة. كما تدعو جميع الأطراف المتنازعة إلى الالتزام ببنود اتفاق وقف إطلاق النار المُبرم في 3 حزيران في العاصمة، بين الممثلين الشرعيين للحكومتين والإسرائيلية. ويجب أن تتمكن اليونيفيل من تنفيذ ولايتها بالكامل، وهو أمرٌ بالغ الأهمية بعد إبرام وقف إطلاق نار مؤقت بين ولبنان".