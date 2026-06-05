تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

فرنسا: ضرورة تمكين اليونيفيل من تنفيذ مهامها بالكامل

Lebanon 24
05-06-2026 | 07:31
A-
A+

فرنسا: ضرورة تمكين اليونيفيل من تنفيذ مهامها بالكامل
فرنسا: ضرورة تمكين اليونيفيل من تنفيذ مهامها بالكامل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
وزعت السفارة الفرنسية منشورا صادرا عن الناطق باسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية على منصة" اكس "تضمن تصريحا  لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية جاء فيه:"تلقت فرنسا ببالغ الحزن نبأ وفاة جندي صربي من قوات حفظ السلام، في الرابع من حزيران 2026، أثناء خدمته ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).
Advertisement



وتعرب فرنسا عن خالص تعازيها لصربيا، ولأسرة الجندي، ولأحبائه، ولجميع أفراد اليونيفيل. كما تتمنى الشفاء العاجل للجنديين الآخرين من اليونيفيل اللذين أصيبا في الهجوم.



ومنذ بدء الأعمال العدائية في الثاني من آذار، استشهد سبعة من جنود اليونيفيل في جنوب لبنان أثناء تأديتهم مهام حفظ السلام. وتدعو فرنسا إلى إجراء تحقيق شامل في هذه الحوادث، وتطالب بالقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة.



وتدعو فرنسا  كل الأطراف الى احترام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، والامتناع في جميع الظروف عن تعريض سلامة موظفي الأمم المتحدة للخطر، وفقًا للقانون الدولي واتفاقية سلامة موظفي الأمم المتحدة. كما تدعو جميع الأطراف المتنازعة إلى الالتزام ببنود اتفاق وقف إطلاق النار المُبرم في 3 حزيران في واشنطن العاصمة، بين الممثلين الشرعيين للحكومتين اللبنانية والإسرائيلية. ويجب أن تتمكن اليونيفيل من تنفيذ ولايتها بالكامل، وهو أمرٌ بالغ الأهمية بعد إبرام وقف إطلاق نار مؤقت بين إسرائيل ولبنان".
 
مواضيع ذات صلة
المفوضية الأوروبية: نتوقع من إسرائيل وقف عملياتها في لبنان وندعم اليونيفيل بالكامل في مهامها
lebanon 24
Lebanon24
05/06/2026 17:09:34 Lebanon 24 Lebanon 24
غوتيريش: لضرورة الإبقاء على وجود عسكري للأمم المتحدة في لبنان بعد انتهاء مهمة اليونيفيل
lebanon 24
Lebanon24
05/06/2026 17:09:34 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: توم براك سيواصل مهام منصبه سفيرا لتركيا وسيؤدي مهامه الجديدة بدعم كامل من وزارة الخارجية
lebanon 24
Lebanon24
05/06/2026 17:09:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: نؤكد ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من المناطق المحتلة في جنوب لبنان وإطلاق سراح الأسرى
lebanon 24
Lebanon24
05/06/2026 17:09:34 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الأمن الدولي

الأمم المتحدة

الإسرائيلية

مجلس الأمن

جنوب لبنان

الإسرائيلي

اللبنانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:42 | 2026-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:54 | 2026-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:51 | 2026-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:42 | 2026-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:41 | 2026-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:27 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:30 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:41 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:19 | 2026-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:42 | 2026-06-05
Lebanon24
09:54 | 2026-06-05
Lebanon24
09:51 | 2026-06-05
Lebanon24
09:42 | 2026-06-05
Lebanon24
09:41 | 2026-06-05
Lebanon24
09:36 | 2026-06-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24