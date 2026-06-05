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لبنان

اتحاد النقابات السياحية بحث مع الوزيرة لحود في دعم المؤسسات

Lebanon 24
05-06-2026 | 08:01
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اتحاد النقابات السياحية بحث مع الوزيرة لحود في دعم المؤسسات
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 زار وفد من اتحاد النقابات السياحية، برئاسة بيار الأشقر، وزيرة السياحة لورا لحود في مكتبها في الوزارة، حيث جرى البحث "في سبل دعم المؤسسات السياحية وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد نتيجة الحرب"، وفق بيان عن الوفد الذي ضم ، إلى جانب الأشقر، نائب رئيس الاتحاد طوني الرامي، والأمين العام للاتحاد جان بيروتي، وعضو مجلس الاتحاد جان عبود.
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وأوضح الأشقر أن" الاجتماع تناول عدداً من القضايا التي تهم القطاع السياحي والمؤسسات العاملة فيه، ولا سيما الإجراءات الكفيلة بتعزيز صمودها واستمراريتها في ظل هذه الظروف المأسوية". وأشار إلى أنه "تم التوافق على ضرورة تأجيل المستحقات المالية المترتبة على المؤسسات السياحية لصالح الدولة، بما فيها المستحقات العائدة لمؤسسة كهرباء لبنان، إضافة إلى إلغاء الغرامات المترتبة على هذه المؤسسات. أما في ما يتعلق بتأجيل الضريبة على القيمة المضافة  (TVA)، فقد تُرك البت بهذا الموضوع لوزير المالية".

وفي هذا السياق، لفت الأشقر إلى أنه "تم التواصل مع رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان، حيث جرى التأكيد على أهمية الإسراع في إقرار القانون المتعلق بتأجيل المستحقات المتوجبة للدولة اللبنانية".

كما اشار الى أن "النقاش مع الوزيرة  تناول أيضاً التحضيرات لموسم الصيف، وتم التشديد على ضرورة وقف الحرب وتجنب خسارة هذا الموسم الحيوي الذي يشكل متنفساً أساسياً للمؤسسات السياحية وللاقتصاد الوطني.

وجرى الإتفاق على ضرورة معالجة ملف تأجير الشقق السكنية عبر منصة Airbnb وتنظيم عملها في أقرب وقت ممكن، بما يضمن المنافسة العادلة بين مختلف الجهات العاملة في القطاع السياحي.

كذلك، تم البحث في موضوع تعرفة مواقف السيارات التابعة للفنادق، حيث جرى الاتفاق على ضرورة تعديلها وفصلها عن تعرفة المواقف العامة في الشوارع.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتواصل بين الاتحاد ووزارة السياحة لمتابعة المستجدات ومواكبة التطورات التي يشهدها القطاع السياحي".
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النائب إبراهيم كنعان

مؤسسة كهرباء لبنان

رئيس الاتحاد

كهرباء لبنان

الأمين العام

وزير المالية

لجنة المال

نائب رئيس

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