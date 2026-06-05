تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

وفد من "القوات اللبنانية" يعزي برئيس بلدية دير ميماس الراحل

Lebanon 24
05-06-2026 | 08:30
A-
A+
وفد من القوات اللبنانية يعزي برئيس بلدية دير ميماس الراحل
وفد من القوات اللبنانية يعزي برئيس بلدية دير ميماس الراحل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بتكليف من رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، قدّم وفد من الحزب وتكتّل "الجمهورية القوية" واجب العزاء بوفاة رئيس بلدية دير ميماس الراحل يوسف أبو جمرة، وذلك في صالون كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس في جديدة المتن.
Advertisement

وضمّ الوفد أعضاء تكتّل "الجمهورية القوية" النواب: غسان حاصباني، غادة أيوب، ورازي الحاج، إلى جانب موفد رئيس الحزب إلى مرجعيون وحاصبيا فادي سلامة، ورئيس خلية الحزب لإدارة الأزمة في الجنوب جان علم، والأمين المساعد لشؤون المناطق جورج عيد، بالإضافة إلى عدد من أعضاء منسقية مرجعيون.

وخلال الزيارة، ألقى النائب حاصباني كلمة باسم الوفد، نقل فيها تعازي سمير جعجع وقيادة الحزب إلى عائلة الفقيد وأبناء بلدة دير ميماس. وأشار حاصباني إلى أن الوفد اطّلع من العائلة على تفاصيل جريمة قتل الراحل ومسار الملاحقة القضائية للفاعل، مؤكداً ضرورة تحقيق العدالة الكاملة عبر القضاء ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة.

كما شدّد حاصباني على وقوف "القوات اللبنانية" وتكتّل "الجمهورية القوية" إلى جانب العائلة وأهالي دير ميماس في هذه المحنة الأليمة حتى كشف الحقيقة كاملة وتحقيق العدالة، بما يعزز الثقة بالدولة ومؤسساتها القضائية ويصون حق الضحية وعائلته.
مواضيع ذات صلة
بلدية دير ميماس نعت رئيسها
lebanon 24
Lebanon24
05/06/2026 17:09:01 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد حادثة دير ميماس.. بيانٌ من البلدية
lebanon 24
Lebanon24
05/06/2026 17:09:01 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد من "أمل"- أوستراليا يزور السفارة اللبنانية في كانبرا
lebanon 24
Lebanon24
05/06/2026 17:09:01 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد قتله رئيس بلدية دير ميماس.. الجيش يعلن توقيف مطلق النار
lebanon 24
Lebanon24
05/06/2026 17:09:01 Lebanon 24 Lebanon 24

القوات اللبنانية

غسان حاصبان

رئيس الحزب

سمير جعجع

اللبنانية

الجمهوري

رئيس حزب

مرجعيون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:42 | 2026-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:54 | 2026-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:51 | 2026-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:42 | 2026-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:41 | 2026-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:27 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:30 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:41 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:19 | 2026-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:42 | 2026-06-05
Lebanon24
09:54 | 2026-06-05
Lebanon24
09:51 | 2026-06-05
Lebanon24
09:42 | 2026-06-05
Lebanon24
09:41 | 2026-06-05
Lebanon24
09:36 | 2026-06-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24