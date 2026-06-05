وفد من "القوات اللبنانية" يعزي برئيس بلدية دير ميماس الراحل

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بتكليف من " " ، قدّم وفد من الحزب وتكتّل "الجمهورية القوية" واجب العزاء بوفاة رئيس بلدية دير ميماس الراحل يوسف أبو جمرة، وذلك في صالون القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس في جديدة المتن.وضمّ الوفد أعضاء تكتّل "الجمهورية القوية" النواب: غسان حاصباني، غادة أيوب، ورازي الحاج، إلى جانب موفد إلى وحاصبيا فادي سلامة، ورئيس خلية الحزب لإدارة الأزمة في الجنوب جان علم، والأمين المساعد لشؤون المناطق عيد، بالإضافة إلى عدد من أعضاء منسقية مرجعيون.وخلال الزيارة، ألقى النائب حاصباني كلمة باسم الوفد، نقل فيها تعازي سمير وقيادة الحزب إلى عائلة الفقيد وأبناء بلدة دير ميماس. وأشار حاصباني إلى أن الوفد اطّلع من العائلة على تفاصيل جريمة قتل الراحل ومسار الملاحقة القضائية للفاعل، مؤكداً ضرورة تحقيق العدالة الكاملة عبر ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة.كما شدّد حاصباني على وقوف "القوات " وتكتّل "الجمهورية القوية" إلى جانب العائلة وأهالي دير ميماس في هذه المحنة الأليمة حتى كشف الحقيقة كاملة وتحقيق العدالة، بما يعزز الثقة بالدولة ومؤسساتها القضائية ويصون حق الضحية وعائلته.