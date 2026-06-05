عون: نعيم قاسم لا يمثل الشعب اللبناني.. وهذا ما كشفه بشأن لقائه بنتنياهو

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قال رئيس الجمهورية جوزاف عون، اليوم الجمعة، إن الشعب اللبناني سئم الحرب بين إسرائيل و"حزب الله".
وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، خاطب عون إيران قائلاً: "أنتم لا تحاولون مساعدتنا، والشعب اللبناني وحده يدفع الثمن من أجل مصالحكم الخاصة".
وفي رسالة مباشرة إلى الحرس الثوري الإيراني، قال عون: "لبنان ليس بلدكم"، مؤكداً رفضه أي تدخل خارجي في القرار اللبناني أو في مسار الحرب والسلم.
أما عن الشيخ نعيم قاسم، فاعتبر أنه "لا يمثل الشعب اللبناني"، مضيفاً: "يجب على "حزب الله" أن يفهم أنه لا سبيل إلا الجلوس إلى طاولة التفاوض، ولا خيار آخر سوى عبر الدبلوماسية".
وعن المفاوضات مع إسرائيل، أشار عون إلى أن لبنان خاض مفاوضات شاقة، معتبراً أن الاتفاق الأخير قد يفتح الباب أمام سلام عادل ودائم إذا جرى التعامل معه بما يحفظ مصالح لبنان وسيادته.
وبشأن لقائه المحتمل مع بنيامين نتنياهو، قال: "لن يتم ذلك قبل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب".