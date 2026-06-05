عون: نعيم قاسم لا يمثل الشعب اللبناني.. وهذا ما كشفه بشأن لقائه بنتنياهو

قال رئيس الجمهورية جوزاف عون، اليوم الجمعة، إن الشعب اللبناني سئم الحرب بين و" ".

وفي مقابلة مع شبكة " إن"، خاطب عون قائلاً: "أنتم لا تحاولون مساعدتنا، والشعب اللبناني وحده يدفع الثمن من أجل مصالحكم الخاصة".

وفي رسالة مباشرة إلى ، قال عون: " ليس بلدكم"، مؤكداً رفضه أي تدخل خارجي في القرار اللبناني أو في مسار الحرب والسلم.

أما عن الشيخ نعيم ، فاعتبر أنه "لا يمثل الشعب اللبناني"، مضيفاً: "يجب على "حزب الله" أن يفهم أنه لا سبيل إلا الجلوس إلى طاولة التفاوض، ولا خيار آخر سوى عبر الدبلوماسية".

وعن المفاوضات مع إسرائيل، أشار عون إلى أن لبنان خاض مفاوضات شاقة، معتبراً أن الاتفاق الأخير قد يفتح الباب أمام سلام عادل ودائم إذا جرى التعامل معه بما يحفظ مصالح لبنان وسيادته.

وبشأن لقائه المحتمل مع بنيامين ، قال: "لن يتم ذلك قبل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب".