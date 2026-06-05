بقيادة جامعة الروح القدس – الكسليك: لبنان يفوز بالجائزة الكبرى للشرق الأوسط ويحلّ ثانيًا عالميًا في مسابقة هواوي

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في إنجاز عالمي جديد يرفع اسم عاليًا، أحرز المنتخب اللبناني المشارك في مسار الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي (Cloud & AI)في النسخة العاشرة من نهائيات مسابقة العالمية لتقنية المعلومات والاتصالات (Huawei ICT Competition)، التي أقيمت في مدينة شينزن ، على مستوى ، كما حصد المركز الثاني عالميًا، رافعًا اللبناني عاليًا رغم كل التحديات التي يمر بها الوطن.بدأت رحلة هذا الإنجاز من التصفيات الوطنية، حيث حلّ الطالب يوري يعقوب من في – الكسليك في المرتبة الأولى على مستوى لبنان، ما منح الجامعة شرف قيادة بإشراف الدكتورة ماري-ريتا حجيج.وبعد تألقه في المنافسات الإقليمية وتأهله إلى النهائيات العالمية، خاض المنتخب اللبناني منافسات قوية ضمن حدث عالمي جمع هذا العام 131 فريقًا نخبويًا من أكثر من 40 دولة ومنطقة حول العالم، تم اختيارهم من بين أكثر من 210,000 طالب وطالبة شاركوا في مختلف مسارات المسابقة، وهي: الشبكات، والحوسبة السحابية، والحوسبة، والابتكار.ويجسد هذا الإنجاز المتميز قدرات الشباب اللبناني وكفاءته في المجالات التكنولوجية المتقدمة، ويؤكد أن الإبداع والإصرار قادران على تجاوز كل التحديات. ومرة جديدة، يثبت لبنان حضوره على الساحة العالمية من خلال شبابه المبدع وطموحه اللامحدود.