تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

البلديات تستنفر للمواجهة وهذا ما فعلته

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
06-06-2026 | 01:45
A-
A+
البلديات تستنفر للمواجهة وهذا ما فعلته
البلديات تستنفر للمواجهة وهذا ما فعلته photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لفت مصدر أمني إلى الدور الكبير الذي يقوم به العديد من البلديات في لبنان، ولا سيما البلديات الكبرى، خصوصاً في المتن الشمالي، في تخفيف أعباء كبيرة عن الدولة اللبنانية، وخاصةً عن الأجهزة الأمنية والإجتماعية، لناحية متابعة شؤون النازحين والمواطنين المقيمين ضمن نطاقها.
Advertisement
وفي التفاصيل، أوضح المصدر أن هذه البلديات عمدت إلى رفع عدد عناصر الشرطة والحرس البلدي بشكل ملحوظ، ليس من باب التوظيف العشوائي، بل انطلاقاً من الحاجة الفعلية إليهم ليلاً ونهاراً، في ظل الإرتفاع الكبير في عدد القاطنين والنازحين والسيارات منذ بداية الحرب، ولا سيما خلال ساعات الذروة.
وأضاف المصدر أن الحركة في المطاعم وأماكن السهر باتت متركزة في عدد من الشوارع ضمن هذه البلديات، ما يستوجب دوريات ليلية منظمة لمنع السرقات أو أي احتكاكات وإشكالات أمنية. كما تنشط دوريات الشرطة والحرس البلدي أمام مراكز الإيواء، بهدف التخفيف عن كاهل القوى الأمنية الرسمية.
وأشار المصدر أيضاً إلى أن البلديات تؤدي دوراً فاعلاً في ملف الإغاثة، عبر التعاون مع الجهات المعنية لتخفيف الضغوط عنها، مؤكداً أن وزارة الداخلية تتعامل بمرونة أكبر مع هذه البلديات، بهدف تسريع المعاملات والطلبات التي ترد منها نظراً للدور الذي تقوم به في هذه المرحلة.
 
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
نازحون لم يعودوا وهذا ما فعلوه
lebanon 24
Lebanon24
06/06/2026 13:58:10 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: البلديّات تبقى في الخطّ الأمامي لمواجهة الأزمات
lebanon 24
Lebanon24
06/06/2026 13:58:10 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية بيروت تطلق مشروع "سوا لبيروت": شراكات اجتماعية لمواجهة التحديات المعيشية
lebanon 24
Lebanon24
06/06/2026 13:58:10 Lebanon 24 Lebanon 24
عملية احتيالية ضحيتها نازحة.. وهذا ما فعلته شعبة المعلومات في صبرا
lebanon 24
Lebanon24
06/06/2026 13:58:10 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الدولة اللبنانية

الأجهزة الأمنية

وزارة الداخلية

المتن الشمالي

الحرس البلدي

اللبنانية

الدولة ال

النازحين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:42 | 2026-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:56 | 2026-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:42 | 2026-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:35 | 2026-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:42 | 2026-06-06
Lebanon24
05:00 | 2026-06-06
Lebanon24
06:56 | 2026-06-06
Lebanon24
06:42 | 2026-06-06
Lebanon24
06:35 | 2026-06-06
Lebanon24
06:29 | 2026-06-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24