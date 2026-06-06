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لبنان

مطار القليعات "يُقلِع" اليوم رسميًا...

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
06-06-2026 | 02:34
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مطار القليعات يُقلِع اليوم رسميًا...
مطار القليعات يُقلِع اليوم رسميًا... photos 0
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سيتم قبل ظهر اليوم السبت الإعلان الرسمي عن مشروع تطوير وتشغيل مطار رينيه معوض-القليعات، وذلك خلال احتفال تنظمه وزارة الأشغال العامة والنقل في حرم المطار برعاية وحضور رئيس الحكومة نواف سلام، وبالتالي ستنطلق عجلة تجهيز وتشغيل هذا المطار. 
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الا ان الإعلان الرسمي عن إطلاق مشروع مطار رينيه معوّض لا يعني أنه سيصبح جاهزًا للتشغيل فورًا، إذ انه من المتوقع أن تبدأ الأعمال فيه الأسبوع المقبل على أن تستغرق نحو 3 أشهر.

وفي هذا الإطار، أكدت شركة Sky Lounge Services المشغّلة لمطار رينيه معوض أن المفاوضات لا تزال جارية مع شركات طيران محلية وإقليمية ودولية، مشيرة إلى ان تحديد الوجهات لا يزال مرتبطًا بالحصول على الموافقات اللازمة وإبرام العقود واستكمال الجهوزية التشغيلية.

وتُشير المعلومات إلى ان مطار القليعات سيأخذ طابعًا عسكريا ومدنيا ومن حيث الشحن أيضًا وستكون لديه القدرة والإمكانات لاستقبال نحو 40 طائرة يوميًا. 

ويؤكد خبراء في مجال الطيران ان "المواصفات الفنية في مطار القليعات أفضل من تلك الموجودة في مطار بيروت لناحية طول المدرج فيه والذي يبلغ نحو 3 كلم ووجود استملاك بنحو 5 مليون متر مربع، كما ان المنطقة المحيطة به أقل ازدحاماً عمرانياً من مطار بيروت وتوجد أراضٍ واسعة تسمح بالتوسع المستقبلي.

ولا بد من الإشارة إلى أنه أمس الجمعة هبطت أول طائرة مدنية في المطار رينيه معوض للمرة الاولى منذ 30 عامًا .
 
المصدر: لبنان 24
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