مطار القليعات "يُقلِع" اليوم رسميًا...

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سيتم قبل ظهر اليوم السبت الإعلان الرسمي عن مشروع تطوير وتشغيل مطار رينيه معوض-القليعات، وذلك خلال احتفال تنظمه في حرم برعاية وحضور رئيس الحكومة ، وبالتالي ستنطلق عجلة تجهيز وتشغيل هذا المطار.الا ان الإعلان الرسمي عن إطلاق مشروع مطار رينيه معوّض لا يعني أنه سيصبح جاهزًا للتشغيل فورًا، إذ انه من المتوقع أن تبدأ الأعمال فيه الأسبوع المقبل على أن تستغرق نحو 3 أشهر.وفي هذا الإطار، أكدت شركة Sky Lounge Services المشغّلة لمطار أن المفاوضات لا تزال جارية مع شركات طيران محلية وإقليمية ودولية، مشيرة إلى ان تحديد الوجهات لا يزال مرتبطًا بالحصول على الموافقات اللازمة وإبرام العقود واستكمال الجهوزية التشغيلية.وتُشير المعلومات إلى ان سيأخذ طابعًا عسكريا ومدنيا ومن حيث الشحن أيضًا وستكون لديه القدرة والإمكانات لاستقبال نحو 40 طائرة يوميًا.ويؤكد خبراء في مجال الطيران ان "المواصفات الفنية في مطار أفضل من تلك الموجودة في لناحية طول المدرج فيه والذي يبلغ نحو 3 كلم ووجود استملاك بنحو 5 مليون ، كما ان المنطقة المحيطة به أقل ازدحاماً عمرانياً من مطار وتوجد أراضٍ واسعة تسمح بالتوسع المستقبلي.ولا بد من الإشارة إلى أنه أمس الجمعة هبطت أول طائرة مدنية في المطار رينيه للمرة الاولى منذ 30 عامًا .