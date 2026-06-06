غارات تستهدف الجنوب.. تصعيد ميدانيّ وهذه آخر المستجدات

واصل الجيش ، مساء اليوم، تصعيده العسكري في عبر سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي استهدفا مناطق عدة في أقضية صور والنبطية وبنت والبقاع .

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وأدت غارة إسرائيلية استهدفت حي القزحة في بلدة معركة إلى سقوط وفق المعطيات الأولية، كما شنت الطائرات الحربية غارات على بلدات كفرتبنيت ويحمر الشقيف وطيردبا وكفردونين، إضافة إلى غارتين على دير قانون النهر وغارات أخرى استهدفت مدينة النبطية والنبطية الفوقا وجويا وسحمر والعدوسية.

وفي دير قانون النهر، استهدفت إحدى محطة المياه قرب منطقة الحسينية من دون تسجيل إصابات، فيما تعرضت المناطق الواقعة بين عيتا الجبل وحداثا وبين حداثا وحاريص لغارات متتالية.

بالتوازي، سجل قصف مدفعي إسرائيلي استهدف بلدات دبين وبلاط وصريفا، إضافة إلى المنطقة الواقعة بين صير الغربية والقصيبة، وبين برعشيت وبيت ياحون.

أيضاً، أفيد عن عمليات نسف وتفجير منازل في بلدتي الطيري وكونين، وسط تحليق مكثف للطيران الحربي والاستطلاعي الإسرائيلي في أجواء الجنوب.