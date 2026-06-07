تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الضاحية الجنوبية في مرمى الرسائل الإسرائيلية لا التصعيد الشامل

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
07-06-2026 | 11:32
A-
A+
الضاحية الجنوبية في مرمى الرسائل الإسرائيلية لا التصعيد الشامل
الضاحية الجنوبية في مرمى الرسائل الإسرائيلية لا التصعيد الشامل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تؤكد مصادر متابعة أن الضربة الإسرائيلية الأخيرة على الضاحية الجنوبية لبيروت تندرج في إطار توجيه رسالة سياسية وأمنية أكثر منها خطوة نحو تصعيد واسع النطاق، مشيرة إلى أن العملية جاءت محدودة ومدروسة من حيث الأهداف والتوقيت.
Advertisement

وتلفت المصادر إلى أن إسرائيل أرادت من خلال هذه الضربة تثبيت معادلة جديدة مفادها أن الضاحية الجنوبية ستبقى ضمن بنك الأهداف المحتملة في أي رد على عمليات القصف التي تطال شمال إسرائيل، وذلك بهدف تحميل حزب الله مسؤولية أي تدهور ميداني على الجبهة الشمالية.

وبحسب المعطيات، فإن تل أبيب لا تسعى في المرحلة الراهنة إلى فتح مواجهة شاملة، بل إلى تكريس عنصر الردع وإيصال إنذار واضح بأن أي تصعيد من جانب حزب الله سيقابله استهداف مباشر لمناطق تعتبرها إسرائيل مركزاً لثقل الحزب ونشاطه.

وتضيف المصادر أن الضربة تحمل أبعاداً نفسية وسياسية إلى جانب بعدها العسكري، إذ تهدف إلى إبقاء الضاحية تحت ضغط دائم وإظهار قدرة إسرائيل على توسيع دائرة الاستهداف متى قررت ذلك.

وتخلص المصادر إلى أن الرسالة الأساسية من العملية هي أن الضاحية الجنوبية لن تكون بمنأى عن أي رد إسرائيلي مستقبلي على الهجمات التي تستهدف شمال إسرائيل، وأن قواعد الاشتباك مرشحة لمزيد من التبدل تبعاً لمسار التطورات الميدانية والسياسية في المنطقة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
إذاعة الجيش الإسرائيلي: الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت "رسالة ردع"
lebanon 24
Lebanon24
08/06/2026 04:51:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تصعيد إسرائيلي واسع على جنوب لبنان ونزوح كثيف من الضاحية الجنوبية لبيروت
lebanon 24
Lebanon24
08/06/2026 04:51:51 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": لا صحة لحصول غارة على الضاحية الجنوبية والدخان المتصاعد ناتج عن حريق
lebanon 24
Lebanon24
08/06/2026 04:51:51 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 14 الإسرائيلية: الغارة الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت محاولة اغتيال
lebanon 24
Lebanon24
08/06/2026 04:51:51 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الجبهة الشمالية

بنك الأهداف

الإسرائيلي

حزب الله

إسرائيل

تل أبيب

الشمالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:57 | 2026-06-07
Lebanon24
16:42 | 2026-06-07
Lebanon24
16:09 | 2026-06-07
Lebanon24
16:00 | 2026-06-07
Lebanon24
15:50 | 2026-06-07
Lebanon24
15:48 | 2026-06-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24