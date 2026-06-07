كرامي: فلترحم إيران الجنوب ولبنان

توجّه النائب فيصل كرامي بالتعزية إلى بشهداء الذين يسقطون على أرض الجنوب.

وقال كرامي في ذكرى اغتيال رئيس الحكومة السابق رشيد كرامي: "فلترحم الجنوب ولبنان ولتتوقف عن استخدامه كورقة ضغط في مفاوضاتها، لقد دفع الجنوب ما يكفي وأهل الجنوب ليسوا أوراقاً في حقائب المفاوضين".

وأضاف: "هذا الوطن يستحق أن نقاتل من أجله، وطرابلس كلّما أعطت أكثر كلّما أخذت أقل، وهي بقيت متمسكة بخياراتها والعربية".

وتابع: "علينا استرجاع كل شبر من أرضنا المحتلة، وإطلاق عملية ، وإطلاق جميع الأسرى من السجون".

وأكد كرامي أن "موقفنا من العداء للكيان هو موقف ثابت ومتجذر في ثوابتنا الوطنية والدينية والإنسانية، فالكيان الصهيوني هو عدونا ولم ولن نتخلى عن الجنوب".