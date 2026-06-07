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لبنان

كرامي: فلترحم إيران الجنوب ولبنان

Lebanon 24
07-06-2026 | 12:29
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كرامي: فلترحم إيران الجنوب ولبنان
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توجّه النائب فيصل كرامي  بالتعزية إلى قيادة الجيش بشهداء المؤسسة العسكرية الذين يسقطون على أرض الجنوب.

وقال كرامي في ذكرى اغتيال رئيس الحكومة السابق رشيد كرامي: "فلترحم إيران الجنوب ولبنان ولتتوقف عن استخدامه كورقة ضغط في مفاوضاتها، لقد دفع الجنوب ما يكفي وأهل الجنوب ليسوا أوراقاً في حقائب المفاوضين".

وأضاف: "هذا الوطن يستحق أن نقاتل من أجله، وطرابلس كلّما أعطت لبنان أكثر كلّما أخذت أقل، وهي بقيت متمسكة بخياراتها اللبنانية والعربية".

وتابع: "علينا استرجاع كل شبر من أرضنا المحتلة، وإطلاق عملية إعادة الإعمار، وإطلاق جميع الأسرى من السجون".

وأكد كرامي أن "موقفنا من العداء للكيان الصهيوني هو موقف ثابت ومتجذر في ثوابتنا الوطنية والدينية والإنسانية، فالكيان الصهيوني هو عدونا ولم ولن نتخلى عن الجنوب".

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