قاليباف: إسرائيل لا تفهم إلا لغة القوة

أكد الإيراني ، أن أثبتت، من خلال الحصار البحري وانتهاك الاتفاقات في ، أنها لا تفهم إلا لغة القوة، معتبراً أنها لا تلتزم بوقف إطلاق النار ولا تؤمن بالحوار.

وأضاف أن أيدي القوات المسلحة كانت دائماً طليقة في اتخاذ ما تراه مناسباً، مؤكداً أن الحصار البحري على والضوء الأخضر الأميركي لإسرائيل يجعلان القواعد والمصالح الأميركية أهدافاً مشروعة.