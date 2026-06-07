قاليباف: إسرائيل لا تفهم إلا لغة القوة

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أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أن إسرائيل أثبتت، من خلال الحصار البحري وانتهاك الاتفاقات في لبنان، أنها لا تفهم إلا لغة القوة، معتبراً أنها لا تلتزم بوقف إطلاق النار ولا تؤمن بالحوار.
وأضاف قاليباف أن أيدي القوات المسلحة الإيرانية كانت دائماً طليقة في اتخاذ ما تراه مناسباً، مؤكداً أن الحصار البحري على إيران والضوء الأخضر الأميركي لإسرائيل يجعلان القواعد والمصالح الأميركية أهدافاً مشروعة.