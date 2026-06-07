حاصباني: إيران تستخدم الساحة اللبنانية كورقة للتصعيد

كتب عبر حسابه على منصة "اكس": "تستخدم الساحة كورقة للتصعيد بهدف تخفيف آثار الحصار وزيادة تكلفة على . فلمدة 3 أشهر تُقدَّر كلفة الحصار على إيران بنحو 30 مليار دولار مقابل 8 مليارات للولايات المتحدة، بينما قد ترتفع الكلفة خلال الفترة نفسها إلى نحو 100 مليار دولار لكل طرف إذا عادت الحرب. لذلك تسعى إلى إعادة إشعال المواجهة بأي ذريعة للضغط على ، مستخدمة للتصعيد".