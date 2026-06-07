حاصباني: إيران تستخدم الساحة اللبنانية كورقة للتصعيد

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كتب النائب غسان حاصباني عبر حسابه على منصة "اكس": "تستخدم إيران الساحة اللبنانية كورقة للتصعيد بهدف تخفيف آثار الحصار وزيادة تكلفة على الولايات المتحدة. فلمدة 3 أشهر تُقدَّر كلفة الحصار على إيران بنحو 30 مليار دولار مقابل 8 مليارات للولايات المتحدة، بينما قد ترتفع الكلفة خلال الفترة نفسها إلى نحو 100 مليار دولار لكل طرف إذا عادت الحرب. لذلك تسعى طهران إلى إعادة إشعال المواجهة بأي ذريعة للضغط على واشنطن، مستخدمة حزب الله للتصعيد".