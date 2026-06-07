تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

تصعيد اسرائيلي ينهي تحييد "الضاحية" ومحاولة لفرض قواعد اشتباك جديدة

Lebanon 24
07-06-2026 | 22:07
A-
A+
تصعيد اسرائيلي ينهي تحييد الضاحية ومحاولة لفرض قواعد اشتباك جديدة
تصعيد اسرائيلي ينهي تحييد الضاحية ومحاولة لفرض قواعد اشتباك جديدة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
دخل التصعيد بين إيران وإسرائيل مرحلة جديدة بعد ساعات من غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت امس، إذ أعلن «الحرس الثوري» الإيراني إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، متوعداً بردود «أوسع وأكثر إيلاماً» إذا استمرت الهجمات على لبنان.
Advertisement
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتفعيل صفارات الإنذار في مناطق عدة، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض عدد من الصواريخ، بالتزامن مع رفع حالة التأهب وإغلاق المدارس في أنحاء البلاد.
كذلك اتّجهت التطورات الميدانية للحرب المتدحرجة بين إسرائيل و"حزب الله" منذ 2 آذار الماضي نحو مرحلة تصعيدية جديدة، تنذر باتّساع كبير ونوعي للمناطق التي تحتلها إسرائيل تباعاً في الجنوب، إلى جانب تعميق ضرباتها في الداخل اللبناني، في مقابل مضي "حزب الله" في استهداف شمال إسرائيل بالصواريخ والمسيّرات الانقضاضية. وشكّلت الغارة التي شنّها الطيران الحربي الإسرائيلي عصر أمس على الضاحية الجنوبية لبيروت، والصواريخ الليلية على اسرائيل مؤشّراً إلى مرحلة تصعيدية جديدة ونهاية معادلة تحييد "الضاحية مقابل شمال إسرائيل" التي فرضها تدخّل حاسم للرئيس الأميركي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ورسمت الغارة معالم موافقة أميركية متجدّدة لشن إسرائيل غارات محدّدة على الضاحية رداً على قصف شمال إسرائيل. ولكن الأبرز في هذا السياق ما لفتت إليه اوساط لبنانية مطّلعة عبر "النهار"، من أن إعادة إدارة ترامب منح إسرائيل "الإجازة" بضرب "مقنّن" للضاحية جاء على خلفية تجاوز إيران إلى نطاق غير مقبول الخطوط الحمر في تدخّلها وهجماتها على السلطة اللبنانية، عقب إعلان "الاتفاق الإطار" في مفاوضات واشنطن، وهو أمر يكتسب دلالات عميقة لجهة التقديرات المتّصلة بالدفع الأميركي قدماً بالجولات اللاحقة للمفاوضات. حتى أن الرئيس ترامب حين كان يلمّح أمس إلى تقدّم نحو اتفاق أميركي إيراني، ميّز لبنان عن المسار الأميركي الإيراني، وأعلن "أنني لم أطالب بأن يكون لبنان جزءاً من اتفاق قصير الأجل مع إيران". ثم أعلن لاحقاً أنه "يؤيّد تنفيذ إسرائيل عملية عسكرية دقيقة تستهدف حزب الله"، مضيفاً "أن الولايات المتحدة قد تقدّم الدعم اللازم لمثل هذه العملية، أو أن يتم التنسيق مع سوريا للقيام بها". وأضاف" أريد للبنان حياة افضل".
وجاء في" الشرق الاوسط":عادت الضاحية الجنوبية لبيروت إلى الواجهة مجدداً مع استهدافها بغارة إسرائيلية، بعد ظهر الأحد، في تطور أعاد إحياء معادلة «الضاحية مقابل مستوطنات الشمال» التي سبق أن أعلن عنها الجيش الإسرائيلي.
وجاء الاستهداف الإسرائيلي للضاحية بعد ساعات من إعلان إسرائيل اعتراض مقذوفات أُطلقت من لبنان باتجاه شمالها واتهام «حزب الله» بخرق وقف إطلاق النار؛ ما أوحى بأن تل أبيب نفذت تهديداتها السابقة ميدانياً، بالتزامن مع تصعيد واسع شمل الجنوب والبقاع، بينما بقيت النبطية محور العمليات العسكرية والمواجهات بين الطرفين.
وكتبت" الديار": دخل التصعيد بين «إسرائيل» وحزب الله مرحلة جديدة وخطرة، بعد الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، في خطوة تهدد بتوسيع المواجهة، وجرّ المنطقة إلى جولة حرب جديدة.
وبدا واضحا أن نتنياهو، سعى من خلال استهداف الضاحية، بغياب أي هدف عسكري واضح، لاعادة ترسيخ معادلة «الضاحية مقابل مستوطنات الشمال»، علما أن حزب الله لم يتحدث في بياناته يوم أمس الأحد، عن عمليات استهدفت الداخل الاسرائيلي.

ولعل اللافت في كل ما حصل، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب غطّى هذه العملية، بعد أقل من أسبوع على خروجه بوساطة منعت استهداف الضاحية وحديثه عن وقف للنار، ما يرجح أن يكون ما يحصل على خط «تل أبيب»- واشنطن مجرد عملية توزيع أدوار بين الحليفين الاستراتيجيين. 
فقد أعلن ترامب امس الأحد دعمه تنفيذ «إسرائيل» مزيداً من الضربات، التي وصفها بـ«الجراحية» ضد حزب الله، مؤكداً في الوقت نفسه أنه يسعى إلى «حياة أفضل للبنان»، ويريد أن تكون الهجمات الإسرائيلية «أكثر دقة».
 وقال إنه يتفاهم «بشكل ممتاز» مع نتنياهو، مضيفاً: «لم أتفق معه في بعض الأمور. أريد حياة أفضل للبنان، وأريد أن تكون الهجمات على حزب الله أكثر دقة. يمكننا المساعدة في ذلك أو الاستعانة بسوريا، وأحمد الشرع سيسعد بالمساعدة». 
مواضيع ذات صلة
جبهة الجنوب قابلة للاشتعال وملامح قواعد اشتباك جديدة وتصعيد إسرائيلي بالتفجير والخرائط
lebanon 24
Lebanon24
08/06/2026 08:54:18 Lebanon 24 Lebanon 24
فضل الله: التوغل البري والاغتيالات محاولة إسرائيلية لفرض الشروط بالمفاوضات
lebanon 24
Lebanon24
08/06/2026 08:54:18 Lebanon 24 Lebanon 24
"إنذار الضاحية"… محاولة لتغيير معادلات الحرب
lebanon 24
Lebanon24
08/06/2026 08:54:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تصعيد اسرائيلي في الجنوب ومحاولة رسم حدود أمنية غير معلنة
lebanon 24
Lebanon24
08/06/2026 08:54:18 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

الإيراني

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
01:45 | 2026-06-08
Lebanon24
01:30 | 2026-06-08
Lebanon24
01:17 | 2026-06-08
Lebanon24
01:15 | 2026-06-08
Lebanon24
01:00 | 2026-06-08
Lebanon24
23:23 | 2026-06-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24