السجالات الداخليّة تطرح مصير "اتفاق واشنطن"

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كتبت صونيا رزق في" الديار": " اتفاق " او الإعلان الذي نتج من الجولة الرابعة من المفاوضات الاميركية – "الاسرائيلية"، بشأن وقف إطلاق النار والترتيبات الامنية في الجنوب، أنتج على ارض الواقع اللبناني انقسامات وصراعات داخلية بسبب هشاشته، اذ لم يمنع الاتفاق استمرار الهجمات والغارات ، وسط تأكيدات " " على احتفاظها بحرّية العمل العسكري.تشير مصادر سياسية مواكبة لما يجري الى وجود ثلاثة احتمالات تطوّق الاتفاق، منها استمراره رغم التصعيد الاعلامي، لكن ضمن إطار الترنّح.اما الاحتمال الثاني فهو تجميد الاتفاق، لانّ تعثر التنفيذ برز بقوة بعد رفض له، ما يجعل تطبيقه على الأرض صعباً جداً، خصوصاً في ما يتعلق بالجنوب والسلاح وانتشار .ورأت المصادر انّ " " تنفذ اي اتفاق وفق مزاجها، اي تقصف وتعتدي على اي موقع لاغتيال مسؤولين في حزب الله، او تطلق رسائل ضمن عملياتها كما جرى امس في الضاحية، اي تستبيح كل شيء، الامر الذي لم نشهده في أي اتفاق امني بين دول العالم.اما الاحتمال الثالث فهو إعادة التفاوض على الشروط اي صيغة معتدلة، لأن الرسمي يريد وقفاً للحرب وانسحاباً إسرائيلياً، فيما يرفض حزب الله أي اتفاق يربط الحل بنزع السلاح أو انسحابه، قبل انسحاب "إسرائيل".واعتبرت المصادر المذكورة انّ الواقع المترافق مع الخروقات يشير الى انّ الاتفاق اهتز بقوة، وتراجعت فرص نجاحه، بعد تفاقم الخلاف بين وحارة حريك، لانّ تنفيذه الفعلي يحتاج الى توافق لبناني غير موجود حالياً، كما يغيب معه التوافق الاقليمي الذي يشمل واميركا و "إسرائيل".