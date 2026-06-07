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لبنان

السجالات الداخليّة تطرح مصير "اتفاق واشنطن"

Lebanon 24
07-06-2026 | 22:40
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السجالات الداخليّة تطرح مصير اتفاق واشنطن
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كتبت صونيا رزق في" الديار": " اتفاق واشنطن" او الإعلان الذي نتج من الجولة الرابعة من المفاوضات الاميركية اللبنانية – "الاسرائيلية"، بشأن وقف إطلاق النار والترتيبات الامنية في الجنوب، أنتج على ارض الواقع اللبناني انقسامات وصراعات داخلية بسبب هشاشته، اذ لم يمنع الاتفاق استمرار الهجمات والغارات الإسرائيلية، وسط تأكيدات "تل أبيب" على احتفاظها بحرّية العمل العسكري.
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تشير مصادر سياسية مواكبة لما يجري الى وجود ثلاثة احتمالات تطوّق الاتفاق، منها استمراره رغم التصعيد الاعلامي، لكن ضمن إطار الترنّح.
اما الاحتمال الثاني فهو تجميد الاتفاق، لانّ تعثر التنفيذ برز بقوة بعد رفض حزب الله له، ما يجعل تطبيقه على الأرض صعباً جداً، خصوصاً في ما يتعلق بالجنوب والسلاح وانتشار الجيش اللبناني.
ورأت المصادر انّ "إسرائيل" تنفذ اي اتفاق وفق مزاجها، اي تقصف وتعتدي على اي موقع لاغتيال مسؤولين في حزب الله، او تطلق رسائل ضمن عملياتها كما جرى امس في الضاحية، اي تستبيح كل شيء، الامر الذي لم نشهده في أي اتفاق امني بين دول العالم.
اما الاحتمال الثالث فهو إعادة التفاوض على الشروط اي صيغة معتدلة، لأن لبنان الرسمي يريد وقفاً للحرب وانسحاباً إسرائيلياً، فيما يرفض حزب الله أي اتفاق يربط الحل بنزع السلاح أو انسحابه، قبل انسحاب "إسرائيل".
واعتبرت المصادر المذكورة انّ الواقع المترافق مع الخروقات يشير الى انّ الاتفاق اهتز بقوة، وتراجعت فرص نجاحه، بعد تفاقم الخلاف بين بعبدا وحارة حريك، لانّ تنفيذه الفعلي يحتاج الى توافق لبناني غير موجود حالياً، كما يغيب معه التوافق الاقليمي الذي يشمل إيران واميركا و "إسرائيل".
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