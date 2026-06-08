وصول أكبر سفينة حاويات في تاريخ مرفأ طرابلس

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شهد مرفأ صباحا حدثا استثنائيا مع وصول سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM EUGENIE، أكبر سفينة ترسو في المرفأ منذ تأسيسه، في محطة تعكس بوضوح تنامي مكانة المرفأ على خارطة الملاحة والتجارة الدولية. وتبلغ القدرة الاستيعابية للسفينة نحو 15 ألف حاوية نمطية (TEU)، يصل طولها إلى 366 مترا، ما يعكس مستوى الجهوزية المتقدم الذي بلغته محطة الحاويات والبنية التشغيلية في المرفأ، وقدرته على استقبال أضخم السفن العاملة على الخطوط البحرية العالمية.وشارك في حفل الاستقبال النائب محمد سليمان، محافظ بالانابة ايمان الرافعي، للنقل البحري والبري مازن بصبوص، رئيس مركز الامن العام في المرفأ المقدم عصام حداد، رئيس امن المرفأ النقيب عزت يحي، رئيس مجلس إدارة واستثمار مرفأ طرابلس المهندس إسكندر بندلي، المجلس سارة الشريف وأعضاء مجلس الإدارة، مدير المرفأ الدكتور أحمد تامر، رئيس فرع مخابرات العميد هارون سيور، نقيب المهندسين في الشمال شوقي ، المدير التنفيذي لشركة CMA CGM شارلي درزي، رئيس ادارة معرض رشيد كرامي الدولي الدكتور هاني الشعراني، رئيس المنطقة الاقتصادية الخاصة في المرفأ الدكتور حسان ضناوي، وعدد من الفاعليات الاقتصادية والبحرية.بندليبداية النشيد الوطني، ثم القى المهندس بندلي كلمة اكد فيها، أن "وصول CMA CGM EUGENIE يشكل محطة مفصلية في مسيرة مرفأ طرابلس، ويعكس الثقة المتزايدة التي توليها كبرى شركات النقل البحري للمرفأ وقدراته التشغيلية"، مشيرا إلى أن "هذا الإنجاز يرسخ موقع طرابلس كمرفأ محوري (Port Hub) للبنان وشرق المتوسط".ولفت الى أن "الشراكة الاستراتيجية مع شركة CMA CGM تمثل نموذجا ناجحا للتعاون الذي يفتح آفاقا جديدة أمام المرفأ ويعزز دوره كبوابة رئيسية للتجارة والخدمات اللوجستية في المنطقة".وشكر بندلي وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني على "دعمه المستمر للمرفأ ورؤيته الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير منظومة اقتصادية متكاملة في شمال ، تجمع بين مرفأ طرابلس والمنطقة الاقتصادية الخاصة وسكة الحديد ومطار الرئيس رينيه معوض في القليعات، بما يسهم في تحويل الشمال إلى مركز إقليمي للنقل والخدمات والاستثمار".كما شكر إدارة شركة CMA CGM على "ثقتها المتواصلة بالمرفأ"، مثنيا على "الجهود الاحترافية التي بذلتها محطة الإرشاد والمرشدون البحريون الذين أشرفوا على عملية إدخال السفينة ومناورتها بأعلى درجات الكفاية والسلامة، ما أسهم في إنجاز العملية بنجاح. وينظر إلى هذا الحدث بوصفه "خطوة نوعية في مسار تطوير مرفأ طرابلس وتعزيز حضوره الإقليمي وترجمة عملية للرؤية الرامية إلى جعل المرفأ منصة لوجستية متقدمة ومحورا أساسيا لحركة التجارة والنقل البحري في شرق المتوسط".درزيبدوره قال درزي: "يشكل استقبال سفينة CMA CGM EUGENIE في مرفأ طرابلس محطة بارزة في مسار تطوير القطاعين البحري واللوجستي في لبنان، إذ تعد هذه السفينة، التي تبلغ قدرتها الاستيعابية نحو 15 ألف حاوية نمطية، أكبر سفينة حاويات ترسو في المرفأ حتى اليوم".اضاف: " لا يقتصر هذا الحدث على كونه وصولا استثنائيا لسفينة بهذا الحجم، بل يشكل دليلا واضحا على التطور الذي حققه مرفأ طرابلس على مستوى الجهوزية التشغيلية والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، وقدرته المتنامية على استيعاب السفن العملاقة ومواكبة أعلى المعايير المعتمدة في قطاع النقل البحري العالمي. كما يعكس هذا الإنجاز مجموعة CMA CGM طويل الأمد بتعزيز الربط البحري للبنان ودعم موقعه كمركز لوجستي واعد في المنطقة، من خلال تطوير الخدمات الملاحية وتسهيل حركة التجارة وتحسين انسيابية نقل الحاويات وتقليص أوقات العبور، بما يفتح آفاقا أوسع أمام المستوردين والمصدرين ويعزز تنافسية الاقتصاد اللبناني".ومن الناحية العملية، لفت الى انه "من شأن هذه الخطوة أن توفر للشركات خيارات لوجستية أكثر فعالية، وجداول تشغيل أكثر انتظاما، ووصولا أفضل إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. كما أن استقبال سفن بهذه القدرة الاستيعابية يفتح المجال أمام زيادة عمليات المسافنة وإعادة الشحن عبر مرفأ طرابلس، ويعزز موقعه كمركز محوري لحركة الحاويات وخيار لوجستي متقدم للشركات العاملة في شمال لبنان والمناطق المجاورة، وكبوابة تجارية واعدة على مستوى المنطقة".وتابع:" إن هذه المحطة هي ثمرة تعاون وخبرة مشتركة، ورسالة واضحة بأن التطوير والإنجاز ممكنان عندما تتكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص. وفي هذا الإطار، لا بد من توجيه الشكر إلى رئيس مجلس إدارة واستثمار مرفأ طرابلس المهندس إسكندر بندلي، وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير العام الدكتور أحمد تامر، وإلى محطة إرشاد مرفأ طرابلس، على جهودهم وتعاونهم المستمر وإيمانهم بإمكانات هذا المرفأ والعاملين فيه ودوره المستقبلي. كما نتوجه بالشكر إلى شركائنا وعملائنا في طرابلس وشمال لبنان على ثقتهم المتواصلة بخدماتنا، ونؤكد التزامنا الدائم العمل على توفير أفضل الحلول اللوجستية وأكثرها فعالية، وتقديم خدمات موثوقة تواكب حاجاتهم وتدعم نمو أعمالهم".واردف: "ولا يفوتنا أن نتوجه بالشكر إلى فريق CMA Tripoli الذي يثبت، من خلال كفاءته ومهنيته، أهمية الخبرات المحلية ودورها الأساسي في مسيرة التطور والنجاح. ومن خلال هذه المناسبة، نجدد التزامنا الراسخ والطويل الأمد تجاه لبنان، واستمرارنا في الاستثمار في مستقبله البحري واللوجستي".وختم قائلا: "في هذه المناسبة، نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى معالي وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني على دعمه المستمر لمرفأ طرابلس وحرصه على تطوير قطاع النقل والبنية التحتية في لبنان. وقد أسهمت رؤيته الاستراتيجية وجهوده الدؤوبة في تعزيز مكانة المرافئ اللبنانية ودعم المشاريع الحيوية التي من شأنها رفع مستوى الخدمات اللوجستية وتعزيز تنافسية لبنان على خارطة النقل البحري الإقليمية والدولية. كما نثمن اهتمامه الخاص بتنمية منطقة الشمال وإيمانه بالدور المحوري الذي يمكن أن يؤديه مرفأ طرابلس كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي والاستثماري في المرحلة المقبلة".الشريفبدورها شكرت الشريف "جميع الفاعليات الرسمية والاقتصادية والبحرية والإعلامية التي شاركت في استقبال السفينة"، مثمنة "حضورهم ومواكبتهم لهذا الحدث الذي يشكل محطة مضيئة في مسيرة مرفأ طرابلس".وأكدت أن "هذا الحضور يعكس الثقة المتنامية بالمرفأ وبالدور الحيوي الذي يؤديه في دعم الحركة الاقتصادية والتجارية في لبنان والمنطقة".