كرتونة البيض بدولارين!



أصدرت للدواجن، برئاسة ، بياناً طمأنت فيه المواطنين إلى توافر الدجاج والبيض بكميات كبيرة في الأسواق ، تفوق بكثير حجم الاستهلاك المحلي، الأمر الذي أدى إلى انخفاض أسعارهما إلى مستويات باتت أقل من كلفة الإنتاج.

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وأكدت النقابة أن التهديدات المتعلقة بإغلاق باب المندب والتطورات العسكرية المستجدة منذ مساء أمس لن تؤثر على استمرارية إمدادات الأعلاف وسائر المواد الأساسية التي يحتاجها القطاع، مشيرة في المقابل إلى المعاناة الكبيرة التي يواجهها أصحاب مزارع البيض، إضافة إلى الصعوبات التي يعاني منها مزارعو ومنتجو الدجاج نتيجة الانخفاض الحاد في الأسعار.

وكشفت النقابة أن سعر صندوق البيض، الذي يحتوي على 12 كرتونة، يبلغ نحو 25 دولاراً، ما يعني أن سعر كرتونة البيض الواحدة لا يتجاوز الدولارين تقريباً.

واعتبرت النقابة أن هذا الواقع يضيف أزمة جديدة إلى قطاع الدواجن، مطالبة المسؤولين المعنيين بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ المزارعين والمنتجين من كارثة حتمية، ومذكّرة بجملة من التدابير العاجلة التي سبق أن طالبت بها، وأبرزها:

• العمل على فتح أسواق التصدير أمام منتجات قطاع الدواجن اللبناني، ولا سيما البيض.

• وقف استيراد الدجاج ومشتقاته خلال هذه المرحلة الاستثنائية دعماً للإنتاج المحلي.

كما دعت النقابة اللبنانيين إلى الاستفادة من الانخفاض الحالي في أسعار الدجاج والبيض، وزيادة استهلاكهم لهاتين المادتين الأساسيتين، دعماً للمنتجين المحليين ومساهمةً في الحد من الخسائر التي يتكبدها القطاع.

