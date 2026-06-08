لبنان في مرمى النّيران المتبادلة

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كتب عبد الوهاب بدرخان في"النهار": يصعب الاعتقاد بجدّية ما سُمّي "اتفاق " في شأن الوضع اللبناني، ليس فقط لأنه غير متوازن، بل خصوصاً لأن صياغته تركّز على الأهداف الأميركية - المشتركة، ولم تراعِ مطالب الوفد اللبناني أو تتطرّق إليها، وأهمها انسحاب الاحتلال - كمبدأ قانوني - بموازاة انسحاب مقاتلي "حزب " و"الحرس الثوري ". التقط الرئيس جوزف عون عبارة "وقف تام لإطلاق النار" واعتبرها "الفرصة الأخيرة" للتوصل إلى وقف دائم للقتال. واهتمّ رئيس الحكومة نواف سلام بالنقطة المتعلّقة بأن "سيبدأ الانتشار في مناطق تجريبية جنوباً كخطوة عملية أولى نحو استعادة سلطة الدولة"، لافتاً إلى أن هذا الانتشار "لا يمسّ بحق في المطالبة بالانسحاب الكامل من أراضيه". هذا ما استطاعت الدولة تحصيله في هذه المرحلة، فهي لا تشتغل بالأوهام ولا تتعامل مع موازين القوى بمعايير أيديولوجية. لكن ما حصل لاحقاً أن تولّت كالعادة اعتبار "الاتفاق" مجرد حبر على ورق.بدا انعدام التوازن المتعمَّد في "الاتفاق" كأنه دعوة رسمية لإيران كي تتدخّل، وقد سارعت إلى ذلك متخلية عن أي تحفّظ أو "ديبلوماسية". فقبل أن يعلن "حزبها" أو أمينه العام موقفهما، كان قائد "فيلق القدس" يطالب بانسحاب إسرائيل من و"عودتها إلى المواقع التي كانت تحتلها قبل اندلاع الحرب (على إيران)". لم تؤكّد طهران تمسّكها بـ"ورقة لبنان" في المفاوضات فحسب، بل عبّرت بوقاحة عن تجاهل تام لوجود "لبنان - الدولة"، داعيةً أتباعها إلى المراهنة على أوهام "مسار إسلام آباد"، لأن التزامات "مسار واشنطن" يتعذّر تنفيذها. كان إسماعيل قاآني يردّ على نصّ "الاتفاق" بأن أي وقف للأعمال العدائية "يجب أن يتم التوصل إليه مباشرة بين الحكومتين (اللبنانية والإسرائيلية) بوساطة أميركية، وليس عبر أي مسار منفصل". لا شك في أن الفصل بين المسارين اللبناني والإيراني مطلوب، لكن الطريقة الأميركية - الإسرائيلية تمعن في ربطهما.لا يمكن اختراق هذه الحلقة المقفلة إلا بمساومة بين واشنطن وطهران تتضمن تسويةً ما للسلاح لقاء مكاسب سياسية لـ"الحزب". لكن البحث في تسوية كهذه لن يكون وشيكاً، ولن يُفتح ملفها إلا بعد أن يحلّ الطرفان خلافاتهما المستعصية (البرنامج وقضية مضيق هرمز والأرصدة المجمدة والعقوبات). وفي الانتظار يواصلان اللعبة: ضربات أميركية مباشرة لمواقع إيرانية، ضربات إيرانية لدول الخليج، وضربات إسرائيلية في لبنان.