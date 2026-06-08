تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لبنان في مرمى النّيران المتبادلة

Lebanon 24
08-06-2026 | 22:45
A-
A+
لبنان في مرمى النّيران المتبادلة
لبنان في مرمى النّيران المتبادلة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب عبد الوهاب بدرخان في"النهار": يصعب الاعتقاد بجدّية ما سُمّي "اتفاق واشنطن" في شأن الوضع اللبناني، ليس فقط لأنه غير متوازن، بل خصوصاً لأن صياغته تركّز على الأهداف الأميركية - الإسرائيلية المشتركة، ولم تراعِ مطالب الوفد اللبناني أو تتطرّق إليها، وأهمها انسحاب الاحتلال - كمبدأ قانوني - بموازاة انسحاب مقاتلي "حزب إيران" و"الحرس الثوري الإيراني". التقط الرئيس جوزف عون عبارة "وقف تام لإطلاق النار" واعتبرها "الفرصة الأخيرة" للتوصل إلى وقف دائم للقتال. واهتمّ رئيس الحكومة نواف سلام بالنقطة المتعلّقة بأن الجيش اللبناني "سيبدأ الانتشار في مناطق تجريبية جنوباً كخطوة عملية أولى نحو استعادة سلطة الدولة"، لافتاً إلى أن هذا الانتشار "لا يمسّ بحق لبنان في المطالبة بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضيه". هذا ما استطاعت الدولة اللبنانية تحصيله في هذه المرحلة، فهي لا تشتغل بالأوهام ولا تتعامل مع موازين القوى بمعايير أيديولوجية. لكن ما حصل لاحقاً أن إسرائيل تولّت كالعادة اعتبار "الاتفاق" مجرد حبر على ورق. 
Advertisement
بدا انعدام التوازن المتعمَّد في "الاتفاق" كأنه دعوة رسمية لإيران كي تتدخّل، وقد سارعت إلى ذلك متخلية عن أي تحفّظ أو "ديبلوماسية". فقبل أن يعلن "حزبها" أو أمينه العام موقفهما، كان قائد "فيلق القدس" يطالب بانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان و"عودتها إلى المواقع التي كانت تحتلها قبل اندلاع الحرب (على إيران)". لم تؤكّد طهران تمسّكها بـ"ورقة لبنان" في المفاوضات فحسب، بل عبّرت بوقاحة عن تجاهل تام لوجود "لبنان - الدولة"، داعيةً أتباعها إلى المراهنة على أوهام "مسار إسلام آباد"، لأن التزامات "مسار واشنطن" يتعذّر تنفيذها. كان إسماعيل قاآني يردّ على نصّ "الاتفاق" بأن أي وقف للأعمال العدائية "يجب أن يتم التوصل إليه مباشرة بين الحكومتين (اللبنانية والإسرائيلية) بوساطة أميركية، وليس عبر أي مسار منفصل". لا شك في أن الفصل بين المسارين اللبناني والإيراني مطلوب، لكن الطريقة الأميركية - الإسرائيلية تمعن في ربطهما.
لا يمكن اختراق هذه الحلقة المقفلة إلا بمساومة بين واشنطن وطهران تتضمن تسويةً ما للسلاح لقاء مكاسب سياسية لـ"الحزب". لكن البحث في تسوية كهذه لن يكون وشيكاً، ولن يُفتح ملفها إلا بعد أن يحلّ الطرفان خلافاتهما المستعصية (البرنامج النووي وقضية مضيق هرمز والأرصدة المجمدة والعقوبات). وفي الانتظار يواصلان اللعبة: ضربات أميركية مباشرة لمواقع إيرانية، ضربات إيرانية لدول الخليج، وضربات إسرائيلية في لبنان.
 
مواضيع ذات صلة
حزمة العقوبات الـ20 للاتحاد الأوروبي: هل الدول الثالثة في مرمى النيران؟
lebanon 24
Lebanon24
09/06/2026 12:41:01 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: لن نقبل أن يكون صحافيونا في مرمى النيران الإسرائيلية
lebanon 24
Lebanon24
09/06/2026 12:41:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: تبادل الرسائل يتم عبر الوسيط الباكستاني وما تزال المراجعات بشأن النصوص المتبادلة مستمرة
lebanon 24
Lebanon24
09/06/2026 12:41:01 Lebanon 24 Lebanon 24
التلفزيون الإيراني: إيران وباكستان ستناقشان غدا الخميس بالتفصيل الرسائل المتبادلة منذ الأحد بين طهران وواشنطن
lebanon 24
Lebanon24
09/06/2026 12:41:01 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش اللبناني

الإسرائيلية

جنوب لبنان

الإسرائيلي

اللبنانية

الإيراني

العقوبات

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:25 | 2026-06-09
Lebanon24
05:24 | 2026-06-09
Lebanon24
05:12 | 2026-06-09
Lebanon24
05:03 | 2026-06-09
Lebanon24
05:00 | 2026-06-09
Lebanon24
04:48 | 2026-06-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24