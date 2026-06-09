أزمة تمويل وفجوة خطيرة

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وقال مصدر متابع، لـ" " إن النداء العاجل المعدّل الخاص بلبنان يحتاج إلى 25 مليون دولار للفترة الممتدة من آذار حتى آب 2026، بهدف تأمين خدمات مرتبطة بالصحة والرعاية الأساسية، إضافة إلى برامج الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في ظل استمرار الأزمة الإنسانية.وحسب المصدر، تشير هذه النسبة المتدنية إلى فجوة تمويلية كبيرة قد تنعكس مباشرة على قدرة الجهات العاملة ميدانياً على الاستمرار بتقديم خدماتها، خصوصاً أن هذه الاحتياجات تأتي بالتوازي مع خطط أوسع للاستجابة الإنسانية والتعافي في .