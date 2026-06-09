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لبنان

أزمة تمويل وفجوة خطيرة

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
09-06-2026 | 03:15
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أزمة تمويل وفجوة خطيرة
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تواجه الجهات الدولية المعنية بمساعدة النازحين والموجودة على الأرض منذ بدء الحرب تحدياً مالياً متزايداً، بعدما تبيّن أن التمويل المتوافر لبعض البرامج الأساسية لا يزال محدوداً جداً ولا يتجاوز 16% من بعض الحاجات المطلوبة.
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وقال مصدر متابع،  لـ"لبنان24" إن النداء العاجل المعدّل الخاص بلبنان يحتاج إلى 25 مليون دولار للفترة الممتدة من آذار حتى آب 2026، بهدف تأمين خدمات مرتبطة بالصحة والرعاية الأساسية، إضافة إلى برامج الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في ظل استمرار الأزمة الإنسانية.

وحسب المصدر، تشير هذه النسبة المتدنية إلى فجوة تمويلية كبيرة قد تنعكس مباشرة على قدرة الجهات العاملة ميدانياً على الاستمرار بتقديم خدماتها، خصوصاً أن هذه الاحتياجات تأتي بالتوازي مع خطط أوسع للاستجابة الإنسانية والتعافي في لبنان.
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