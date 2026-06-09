أمن الدولة: تحديد موعد التحاق المأمورين المتمرنين في معهد قوى الأمن الداخلي - عرمون

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صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان التالي:
عطفاً على بيانها السابق المتعلق بتعميم ارقام المرشحين المقبولين للتطوع بصفة "مأمور متمرن"، تُعلن المديرية العامة لأمن الدولة عن تحديد موعد التحاق المأمورين المتمرنين في معهد قوى الأمن… pic.twitter.com/Vuav6FTH3S
— Lebanese State Securityالمديرية العامة لأمن الدولة (@statesecuritylb) June 9, 2026
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان التالي:
عطفاً على بيانها السابق المتعلق بتعميم ارقام المرشحين المقبولين للتطوع بصفة "مأمور متمرن"، تُعلن المديرية العامة لأمن الدولة عن تحديد موعد التحاق المأمورين المتمرنين في معهد قوى الأمن… pic.twitter.com/Vuav6FTH3S